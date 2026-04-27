Бюджет Тбилиси вновь вырос
2026-04-27T22:49+0400
Бюджет Тбилиси вновь вырос
22:14 27.04.2026 (обновлено: 22:49 27.04.2026)
Объем бюджета Тбилиси на 2026 год увеличился на 84,8 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Тбилисский совещательный орган – сакребуло, увеличил размер бюджета на 2026 год до 2,6 миллиардов лари, что является беспрецедентным, председатель горсовета Зураб Абашидзе.
Объем бюджета Тбилиси на 2026 год увеличился на 84,8 миллионов лари и составил до 2,6 миллиардов лари.
"Тенденция к увеличению бюджета очень важна. Особенно потому, что значительная часть увеличенного бюджета будет распределена между районными администрациями. Это означает, что проблемы, волнующие наше население, будут решены еще быстрее", - заявил Абашидзе.
По его словам, каждое увеличение бюджета важно, потому что оно используется в интересах населения. Кроме того, увеличенный бюджет будет также использован для улучшения инфраструктуры школ, что тоже очень важно.