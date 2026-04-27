"Единая нейтральная Грузия" требует разорвать контакты с иностранными дипломатами
Западных послов обвиняют в координации оппозиции и вмешательстве во внутреннюю политику страны 27.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Власти Грузии должны полностью прекратить взаимодействие с дипломатами, которые вмешиваются во внутренние дела страны, поддерживают радикальные процессы и координируют действия оппозиции, говорится в заявлении партии "Единая нейтральная Грузия".Как ранее сообщили грузинские СМИ, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на фотовыставке "Грузия в фокусе" в Брюсселе заявил, что страна движется "по неправильной траектории", и выразил надежду на ее возвращение к европейскому курсу. Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили, в свою очередь, заявила, что дипломат будет вызван в МИД для разъяснений своих высказываний.Как отметили авторы заявления, в Грузии, по их мнению, уже ни для кого не является секретом, что послы Евросоюза и отдельных европейских государств враждебно настроены по отношению к интересам страны и народа.При этом власти "Грузинской мечты" продолжают взаимодействие с дипломатами, что, по версии авторов заявления, может объясняться либо недооценкой их намерений, либо надеждой на изменение их позиции. Также допускается, что власти осознают ситуацию, но считают контакты с послами политически целесообразными на данном этапе."Их расчет основан на том, что через некоторое время Европа сможет пройти процесс самоочищения, освободиться от влияния “глубинного государства”, и руководство европейских стран и ЕС начнет сосредотачиваться на собственных государствах и континенте, что неизбежно приведет к улучшению отношений с Грузией. Однако, когда это произойдет и на чем основан такой оптимизм – неясно", – отмечается в заявлении.Отдельно критикуются действия ряда европейских дипломатов, которых обвиняют во вмешательстве во внутренние дела Грузии и контактах с оппозиционными силами. В частности, упоминаются встречи посла Великобритании с оппозиционным альянсом, а также неформальные контакты послов Франции и Нидерландов с представителями НПО и оппозиции.Также отдельно отмечается деятельность посла Германии Питера Фишера, которому приписываются регулярные контакты с оппозиционными и гражданскими активистами.По мнению авторов заявления, эти примеры подтверждают, что дипломаты действуют в рамках единой стратегии, а их подходы идентичны."Это, в свою очередь, якобы подтверждает, что почти все они управляются из одного центра, в основном из Брюсселя, и, как и большая часть европейской бюрократии, действующие в Грузии европейские послы являются послушными агентами “глубинного государства”, то есть “Глобальной партии войны”, – говорится в заявлении.По мнению авторов, эти примеры свидетельствуют о схожем подходе дипломатов и их координированных действиях. Они утверждают, что европейские послы в Грузии, а также часть европейской бюрократии якобы действуют в рамках единой системы влияния, связанной с "глубинным государством" и "Глобальной партией войны"."Поэтому представители “Грузинской мечты” должны тщательно это осознать и немедленно разорвать отношения с этими людьми, имеющими статус послов. Мы считаем необходимым применение таких мер в дипломатической практике", – говорится в заявлении.Термин Deep State ("глубинное государство") в правящей партии также называют "глобальной партией войны". Под этим понятием власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые, по их утверждению, оказывают принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе; на Западе это утверждение называют теорией заговора."Локальной партией войны" и "радикальной оппозицией" в правящей партии называют бывшую правящую силу страны – "Единое национальное движение", а также партии-сателлиты и преемников. Эти политические силы, по утверждению властей, стремятся дестабилизировать ситуацию в Грузии, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
