Главу Минздрава Грузии вызвали в парламент на текущей неделе

Вызов министра связан с акциями протеста родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна 27.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-27T21:06+0400

2026-04-27T22:55+0400

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Министр по делам внутренне перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе 29 апреля ответит на вопросы депутатов в рамках процедуры интерпелляции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. По его словам, министр предстанет перед парламентом по запросу оппозиционных депутатов фракции "За Грузию". Как отметил один из лидеров партии экс-премьера Гахария Бердия Сичинава, вызов министра связан с акциями протеста родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Ранее глава Минздрава заявил, что медикамента, претендующего на излечение болезни Дюшенна, в мире на сегодняшний день не существует. Существуют лишь препараты, которые претендуют на замедление течения заболевания. По его словам, безопасность этих препаратов под вопросом. Он также отметил, что на рассмотрение правительству Грузии направлен проект поправок, в результате которых, наряду с некоторыми другими редкими заболеваниями, пациентам с болезнью Дюшенна будет расширен доступ к амбулаторным, стационарным и диагностическим услугам. Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.

