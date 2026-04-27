Главу Минздрава Грузии вызвали в парламент на текущей неделе
Главу Минздрава Грузии вызвали в парламент на текущей неделе
Вызов министра связан с акциями протеста родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна 27.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-27T21:06+0400
2026-04-27T21:06+0400
2026-04-27T22:55+0400
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Министр по делам внутренне перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе 29 апреля ответит на вопросы депутатов в рамках процедуры интерпелляции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. По его словам, министр предстанет перед парламентом по запросу оппозиционных депутатов фракции "За Грузию". Как отметил один из лидеров партии экс-премьера Гахария Бердия Сичинава, вызов министра связан с акциями протеста родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна. Ранее глава Минздрава заявил, что медикамента, претендующего на излечение болезни Дюшенна, в мире на сегодняшний день не существует. Существуют лишь препараты, которые претендуют на замедление течения заболевания. По его словам, безопасность этих препаратов под вопросом. Он также отметил, что на рассмотрение правительству Грузии направлен проект поправок, в результате которых, наряду с некоторыми другими редкими заболеваниями, пациентам с болезнью Дюшенна будет расширен доступ к амбулаторным, стационарным и диагностическим услугам. Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.
грузия, новости, общество, шалва папуашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии, парламент грузии
грузия, новости, общество, шалва папуашвили, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии, парламент грузии
Главу Минздрава Грузии вызвали в парламент на текущей неделе
21:06 27.04.2026 (обновлено: 22:55 27.04.2026)
Вызов министра связан с акциями протеста родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Министр по делам внутренне перемещенных лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Михаил Сарджвеладзе 29 апреля ответит на вопросы депутатов в рамках процедуры интерпелляции, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
По его словам, министр предстанет перед парламентом по запросу оппозиционных депутатов фракции "За Грузию".
Как отметил один из лидеров партии экс-премьера Гахария Бердия Сичинава, вызов министра связан с акциями протеста родителей детей с мышечной дистрофией Дюшенна.
"Сарджвеладзе не слышит протеста родителей, поэтому ему придется прийти в парламент и ответить на вопросы родителей", - сказал Сичинава.
Ранее глава Минздрава заявил, что медикамента, претендующего на излечение болезни Дюшенна, в мире на сегодняшний день не существует. Существуют лишь препараты, которые претендуют на замедление течения заболевания. По его словам, безопасность этих препаратов под вопросом.
Он также отметил, что на рассмотрение правительству Грузии направлен проект поправок, в результате которых, наряду с некоторыми другими редкими заболеваниями, пациентам с болезнью Дюшенна будет расширен доступ к амбулаторным, стационарным и диагностическим услугам.
Родители пациентов с болезнью Дюшенна проводят акции протеста у здания канцелярии правительства с требованием ввезти в Грузию необходимые медикаменты. Мышечная дистрофия Дюшенна – тяжелое наследственное заболевание, характеризующееся прогрессирующей слабостью и атрофией мышц.
Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.