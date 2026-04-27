Какой будет погода в Грузии в ближайшие несколько дней

В Тбилиси 28 апреля ожидается преимущественно сухая и ветреная погода, а 29-30 апреля возможны дожди и туман 27.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-27T23:23+0400

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Прохладная погода и кратковременные осадками сохранятся на большей части территории Грузии до 1 мая, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 28 апреля ожидается преимущественно сухая и ветреная погода, а 29-30 апреля возможны дожди и туман. Температура воздуха днем составит +17, +19 градусов. В прибрежных районах - Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +16, +18 градусов. В равнинных районах Западной Грузии - Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети возможны небольшие дожди. Дневная температура воздуха составит +19, +21 градус. В горных районах Западной Грузии - Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти местами возможны небольшие дожди. Дневная температура воздуха составит +16, +18 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии - Местия, Бахмаро возможны кратковременные дожди. Дневная температура воздуха составит +14, +16 градусов. В Картли - Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +17, +19 градусов. В Кахети - Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплистскаро местами возможны небольшие дожди. Дневная температура воздуха составит +16, +18 градусов. В горных районах Восточной Грузии - Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем составит +14, +16 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии - Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало местами возможны небольшие дожди. Дневная температура воздуха составит +10, +12 градусов.

