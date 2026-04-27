На черноморском побережье Грузии появится новый туристический центр - министр
Мининфраструктуры начало масштабное исследование для выявления слабых мест вдоль побережья Черного моря, где эрозия особенно остра 27.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-27T22:51+0400
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Готовится масштабный проект, включающий ремонт побережья Анаклия-Ганмухури (на Западе Грузии) и создание современной туристической инфраструктуры, заявил министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе.
В эфире телеканала Сохадзе рассказал о перспективах развития побережья Анаклия и Ганмухури и отметил, что этот регион имеет потенциал стать одним из самых привлекательных туристических направлений.
"Ганмухури и Анаклия могут стать одним из самых интересных и привлекательных туристических направлений, и я уверен, что так и будет", — заявил Сохадзе в эфире Первого канала.
По его словам, тендер на строительные работы будет объявлен после завершения проекта.
Как рассказал Сохадзе, уже начаты неотложные берегоохранные работы. В частности, Департамент автодорог занимается восстановлением размытой береговой линии.
Кроме того, ведомство начало масштабное исследование для выявления слабых мест вдоль побережья Черного моря, где эрозия особенно остра. В проекте участвуют международные эксперты, и цель исследования — найти долгосрочное и систематическое решение проблемы.
Цель — разработать эффективные подходы, которые раз и навсегда обеспечат защиту побережья Черного моря.
По словам Сохадзе, реализация этих проектов внесет значительный вклад в развитие туризма и укрепление экономики страны.
По мнению министра, инвестиции государства в инфраструктуру напрямую повлияют на экономический рост страны и развитие регионов.