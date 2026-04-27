На черноморском побережье Грузии появится новый туристический центр - министр

Мининфраструктуры начало масштабное исследование для выявления слабых мест вдоль побережья Черного моря, где эрозия особенно остра 27.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-27T22:51+0400

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Готовится масштабный проект, включающий ремонт побережья Анаклия-Ганмухури (на Западе Грузии) и создание современной туристической инфраструктуры, заявил министр инфраструктуры Грузии Реваз Сохадзе. В эфире телеканала Сохадзе рассказал о перспективах развития побережья Анаклия и Ганмухури и отметил, что этот регион имеет потенциал стать одним из самых привлекательных туристических направлений. По его словам, тендер на строительные работы будет объявлен после завершения проекта. Как рассказал Сохадзе, уже начаты неотложные берегоохранные работы. В частности, Департамент автодорог занимается восстановлением размытой береговой линии. Кроме того, ведомство начало масштабное исследование для выявления слабых мест вдоль побережья Черного моря, где эрозия особенно остра. В проекте участвуют международные эксперты, и цель исследования — найти долгосрочное и систематическое решение проблемы. Цель — разработать эффективные подходы, которые раз и навсегда обеспечат защиту побережья Черного моря. По словам Сохадзе, реализация этих проектов внесет значительный вклад в развитие туризма и укрепление экономики страны. По мнению министра, инвестиции государства в инфраструктуру напрямую повлияют на экономический рост страны и развитие регионов.

