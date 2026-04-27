https://sputnik-georgia.ru/20260427/pervyy-kommentariy-glavy-mid-gruzii-posle-vstrechi-s-poslom-evrosoyuze-298327867.html

Первый комментарий главы МИД Грузии после встречи с послом Евросоюзе

Первый комментарий главы МИД Грузии после встречи с послом Евросоюзе

Sputnik Грузия

Если и нужно исправить что-либо в отношениях Тбилиси и Брюсселя, то прежде всего необходимо исправить отношение к властям Грузии, заявила министр 27.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-27T17:58+0400

2026-04-27T17:58+0400

2026-04-27T18:27+0400

политика

грузия

новости

брюссель

тбилиси

мака бочоришвили

еврокомиссия

грузия - евросоюз

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/1b/298327698_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_f13a613438f63f05b16791f2642cd37a.jpg

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Шаги Брюсселя подрывают партнерские отношения между Грузией и ЕС, заявила глава МИД Мака Бочоришвили после встречи с послом ЕС Павлом Герчинским. Посла ЕС Павла Герчинского вызвали на встречу с главой МИД Грузии после заявления, сделанного дипломатом в Брюсселе. На фотовыставке "Грузия в фокусе" он заявил, что страна движется "по неправильной траектории", и выразил надежду на ее возвращение к европейскому курсу. По словам главы внешнеполитического ведомства, посла проинформировали о позиции властей Грузии в отношении его заявлений, сделанных в Брюсселе. "Все, что было сделано в последнее время, направлено на дальнейшую поляризацию нашего общества и поощрение радикальной повестки дня, что неприемлемо", – заявила Бочоришвили. Она также отметила, что если и нужно исправить что-либо в отношениях Тбилиси и Брюсселя, то прежде всего необходимо исправить отношение к властям Грузии. Глава МИД напомнила, что сегодняшнюю власть в Грузии выбрал ее народ для защиты своих интересов. Посол ЕС в Грузии покинул встречу без комментария для прессы. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Этот статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии были озвучены девять дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года вопрос об открытии переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры воздействия на официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия направила письмо в МИД Грузии, потребовав отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, а также пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют эти условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://sputnik-georgia.ru/20260423/posol-es-vnov-podvergsya-kritike-so-storony-vlastey-gruzii---chto-skazal-gerchinskiy-298269782.html

брюссель

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, брюссель, тбилиси, мака бочоришвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз