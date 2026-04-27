Россия нарастила экспорт нефти в Грузию до исторического максимума
В марте российские компании экспортировали нефть на 69,2 миллиона долларов
2026-04-27T19:54+0400
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Россия в марте увеличила поставки нефти в Грузию до исторически максимальной суммы – почти 70 миллионов долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.Так, в марте российские компании экспортировали нефть на 69,2 миллиона долларов. Это максимум за всю современную историю – ведомство предоставляет данные с 2009 года. Еще месяцем ранее экспорт нефти из России в Грузию составил лишь 34,1 миллиона долларов. При этом экспорт черного золота из России в Грузию нерегулярен: в 2025 году поставки осуществлялись только четыре месяца, такой же результат был зафиксирован в 2024 году и 2023 году. В марте грузинские импортеры также увеличили в полтора раза в месячном выражении ввоз нефтепродуктов из РФ – до 55,1 миллиона долларов. По итогам прошедшего месяца Россия сохранила за собой место крупнейшего экспортера нефтепродуктов в Грузию с долей в 42,5% от всех поставок. Далее идут Турция (13,5%), Болгария (11,3%), Бельгия (7,5%) и Азербайджан (5,7%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
