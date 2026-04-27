https://sputnik-georgia.ru/20260427/rossiya-narastila-eksport-nefti-v-gruziyu-do-istoricheskogo-maksimuma-298328947.html

Россия нарастила экспорт нефти в Грузию до исторического максимума

Sputnik Грузия

В марте российские компании экспортировали нефть на 69,2 миллиона долларов

2026-04-27T19:54+0400

экономика

россия

грузия

нефтепродукты

российская нефть

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281384853_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f12081ad7efa8ab6bb194d07203c5ab8.jpg

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Россия в марте увеличила поставки нефти в Грузию до исторически максимальной суммы – почти 70 миллионов долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.Так, в марте российские компании экспортировали нефть на 69,2 миллиона долларов. Это максимум за всю современную историю – ведомство предоставляет данные с 2009 года. Еще месяцем ранее экспорт нефти из России в Грузию составил лишь 34,1 миллиона долларов. При этом экспорт черного золота из России в Грузию нерегулярен: в 2025 году поставки осуществлялись только четыре месяца, такой же результат был зафиксирован в 2024 году и 2023 году. В марте грузинские импортеры также увеличили в полтора раза в месячном выражении ввоз нефтепродуктов из РФ – до 55,1 миллиона долларов. По итогам прошедшего месяца Россия сохранила за собой место крупнейшего экспортера нефтепродуктов в Грузию с долей в 42,5% от всех поставок. Далее идут Турция (13,5%), Болгария (11,3%), Бельгия (7,5%) и Азербайджан (5,7%).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

