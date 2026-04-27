Российские юниорки пропускают Кубок Европы из-за барьеров международных организаций

В European Gymnastics сослались на невозможность изменения сетки соревнований, фактически проигнорировав рекомендации МОК о недопустимости дискриминации юных... 27.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-27T11:30+0400

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Российские юниорки в групповых упражнениях по художественной гимнастике не смогут принять участие в Кубке Европы 2026 года из-за затянувшихся процедур оформления нейтрального статуса и последующего отказа в регистрации со стороны European Gymnastics, следует из материалов Федерации гимнастики России.Речь идет о команде, которая готовилась к международному старту, однако ее участие стало невозможным не по спортивным, дисциплинарным или медицинским причинам. Ключевым фактором оказалась несинхронизированность административных процедур между World Gymnastics, отвечающей за выдачу нейтрального статуса, и European Gymnastics, выступающей организатором Кубка Европы.Федерация гимнастики России направила документы на получение нейтрального статуса для спортсменок в конце марта – начале апреля. Заявки по Анне Грязновой, Владиславе Гайворонской, Елизавете Малашенко и Александре Пономаревой были поданы 25 марта, по Кире Прынь – 26 марта, по Мирославе Мониной – 1 апреля, по Алисе Кирпичевой и Эльвире Беляевой – 3 апреля.В тот же день российская сторона обратилась в World Gymnastics с просьбой ускорить процесс получения нейтрального статуса и включения спортсменок в пул допинг-тестирования. Однако организация уведомила, что ее офис закрыт до 7 апреля в связи с пасхальными праздниками.Решения по части спортсменок были получены только 14 апреля. Нейтральный статус тогда получили Александра Пономарева, Елизавета Малашенко, Анна Грязнова и Владислава Гайворонская. По оставшимся гимнасткам Федерация гимнастики России направляла дополнительные запросы 15, 20 и 21 апреля, в том числе обращение президенту World Gymnastics Моринари Ватанабэ.Остальные решения World Gymnastics направила 22 апреля. Нейтральный статус получили Алиса Кирпичева, Эльвира Беляева, Кира Прынь и Мирослава Монина. После этого российская сторона вновь запросила ускорение включения спортсменок в пул тестирования. World Gymnastics сообщила, что "делает все возможное", а 23 апреля гимнастки были включены в соответствующий пул.К этому моменту регистрационные процедуры на Кубок Европы уже фактически завершились. Жеребьевка соревнований прошла 11 апреля. 21 апреля European Gymnastics уведомила, что добавить российскую юниорскую группу после жеребьевки невозможно, а 22 апреля сообщила, что Исполком организации принял решение не принимать заявки после ее проведения.При этом European Gymnastics указала, что в подобных ситуациях спортсменов можно заранее вносить в систему регистрации в статусе pending. Однако, как следует из материалов, о такой возможности Федерация гимнастики России узнала уже после завершения жеребьевки.Ситуация выглядит особенно показательной на фоне позиции Международного олимпийского комитета. 11 декабря 2025 года МОК заявил, что юные спортсмены с российским или белорусским паспортом не должны сталкиваться с ограничениями доступа к международным юношеским соревнованиям как в индивидуальных, так и в командных видах спорта. МОК также рекомендовал международным федерациям применять аналогичный подход в рамках собственных юниорских турниров.Таким образом, российские юниорки выполнили предусмотренные требования, а Федерация гимнастики России своевременно направила документы и неоднократно запрашивала ускорение процедур. Однако решения по нейтральному статусу для части спортсменок были получены уже после завершения ключевых регистрационных этапов Кубка Европы.Этот случай показывает сохраняющийся разрыв между публичной линией МОК на расширение доступа юных спортсменов к международным соревнованиям и практикой отдельных международных спортивных структур. Формально речь идет об административных сроках и регламентных ограничениях, но фактически результатом стало недопущение юниорской команды к турниру, к которому спортсменки готовились несколько месяцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

