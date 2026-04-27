Статистические службы Грузии и Сербии договорились о сотрудничестве

Сотрудничество сторон предусматривает планирование и реализацию совместных проектов и программ, а также поддержку повышения квалификации специалистов 27.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-27T20:53+0400

ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузия и Сербия договорились о разработке и совершенствовании статистических систем, обмене методологиями и передовой практикой, а также обмене профессиональным опытом между своими статистическими службами, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Между статистическими службами Грузии и Сербии был подписан меморандум о сотрудничестве. Документ подписали исполнительный директор "Сакстата" Гогита Тодрадзе и директор сербской статистической службы Бранко Йосипович в Бишкеке, где стороны участвовали в Международном форуме "Модернизация статистических бизнес-процессов". Сотрудничество сторон предусматривает планирование и реализацию совместных проектов и программ, а также поддержку повышения квалификации специалистов. Меморандум позволит сторонам разработать новые проекты. Документ будет способствовать обмену опытом и знаниями, привлечению экспертов, а также организации ознакомительных поездок и тренингов в различных областях. Грузия и Сербия установили дипломатические отношения 26 июня 1995 года. Отношения между странами значительно активизировались в 2017-2018 годах, о чем свидетельствует обмен визитами на высоком уровне. В марте 2018 года в силу вступил безвизовый режим между Сербией и Грузией. В 2019 году в Белграде открылось почетное консульство Грузии. Также между Грузией и Сербией подписаны соглашения, которые регулируют отношения в сфере экономики, торговли и консульства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

