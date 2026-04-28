Что известно о кандидатах на патриарший престол

Кто станет Католикосом-Патриархом всея Грузии станет известно на заседании расширенного собрания Синода 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T20:57+0400

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Расширенное собрание на заседании изберет Католикоса-Патриарха всея Грузии из трех кандидатов. Местоблюститель патриаршего престола Шио , митрополита Сенакского и Чкороцкуйского Шио получил поддержку 20 членов Синода. Митрополит Руиси и Урбниси Иоб получил поддержку 7 членов и митрополит Потийский и Хобский Григол -7 членов. Sputnik Грузия собрал все подробности о кандидатах на патриарший престол. Местоблюститель патриаршего престола Митрополит Сенакский и Чкороцкуйский Шио в миру Элизбар Муджири стал местоблюстителем патриаршего престола в 2017 году при жизни почившего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II. Митрополиту Шио 57 лет. В миру он закончил Тбилисскую консерваторию в 1991 году, а в 1993 принял постриг в монахи в сане послушника. В 1996 году Шио получил благословение священства и в 1997 году стал священником церкви Святого Георгия в Тбилиси. Богословское образование Шио получил сначала в Духовной семинарии Батуми, а после в Московской духовной академии и Московском институте богословия Святого Тихона. Шио служил в храмах Анчисхати и храме Святого Николая в Тбилиси, а в 2001 -2003 годах был настоятелем храма Храм Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах – духовного центра грузинской диаспоры. Сенакскую и Чкороцкуйскую епархию Шио возглавляет с 18 августа 2003 года. Митрополит ИовМитрополиту Иову, в миру Элгуджа Акиашвили 65 лет. Он окончил экономический факультет Сельскохозяйственного института Грузии и в 1982 году начал работать экономистом в Патриархии Грузии. Отслужив в армии, в 1985 году он поступил в Мцхетскую духовную семинарию и в 1988 году принял постриг. Был священником Сионского собора, после служил в мужском монастыре Схалта в Аджарии и в 1990 году был возведен в сан архимандрита. В 1992 году стал проректором Тбилисской духовной академии и семинарии, а после возглавил епархию Батуми Шемокмеди. Епархию Руиси и Урбниси он возглавил в 1996 году. Митрополит ГриголМитрополиту Потийскому и Хобскому Григолу 69 лет. В миру Гурам Бербичашвили начал служение в 1989 году, на втором году обучения в Тбилисской духовной семинарии. На первых порах служил в Батумском кафедральном соборе., а после настоятелем храма Пресвятой Богородицы в селе Лихаури и храме Святого Георгия в Ачи. В 1996 году Григол принял постриг и получил сан епископа Поти, который позже в результате реформы трансформировался в сан епископа Поти и Хоби. Выборы патриарха Кто станет Католикосом-Патриархом всея Грузии станет известно на заседании расширенного собрания. Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. По предварительным данным, в его состав войдут 4 тысячи человек, однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

