Депутат Европарламента назвал роль Илии II в сохранении языка и традиций Грузии неоценимой

В эпоху трудностей грузинский Патриарх стал живым воплощением веры, мужества и отеческой любви, отметил евродепутат 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T13:24+0400

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Роль Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в сохранении духовной самобытности, языка и традиций для своего народа неоценима, заявил в своей речи на пленарном заседании Европейского парламента депутат, глава Румынской консервативной партии Кристиан Терхес. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. "Глубокий теолог и неутомимый пастырь, Илия II защищал грузинскую духовную идентичность, язык и древние традиции во времена испытаний. Его мудрость направляла грузинский народ как на пути к обретению независимости, так и на пути преодоления трудностей, объединяя всех грузин в молитве, действии и надежде", – сказал Терхес. По его словам, в марте 2026 года грузинский христианский народ понес глубокую и болезненную утрату – смерть своего духовного лидера. "В эпоху трудностей и духовной засухи он стал живым воплощением веры, мужества и отеческой любви", – добавил евродепутат. Священный синод Грузинской православной церкви 28 апреля собрался в Патриархии, чтобы избрать трех кандидатов на патриарший престол. До избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии местоблюстителем патриаршего престола остается митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири). Обязанности местоблюстителя на него возложил сам Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II еще в 2017 году.

