Граждане Китая все больше интересуются поездками в Грузию – замминистра

С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, они могут въезжать в страну с целью туризма на срок до 30 дней 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T22:56+0400

2026-04-28T22:56+0400

2026-04-29T00:37+0400

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Резкий рост пассажиропотока из Китая в Грузию зафиксирован в первом квартале 2026 года, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани. С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней. Также, как сообщила замминистра, успешно завершился последний раунд переговоров с авиакомпанией China Eastern Airlines, и на грузинский рынок добавляется новое направление – Шанхай. По договоренности, China Eastern Airlines будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Шанхай-Тбилиси-Шанхай с частотой три раза в неделю с 15 июля. Иоселиани подчеркнула важность Шанхая как глобального финансового центра. По словам заместителя министра, уже ведется работа с авиакомпанией China Eastern по добавлению новых направлений, что будет способствовать дальнейшему росту туристических и деловых потоков из Китая в Грузию.

