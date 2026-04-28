Граждане Китая все больше интересуются поездками в Грузию – замминистра
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, они могут въезжать в страну с целью туризма на срок до 30 дней 28.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-29T00:37+0400
22:56 28.04.2026 (обновлено: 00:37 29.04.2026)
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Резкий рост пассажиропотока из Китая в Грузию зафиксирован в первом квартале 2026 года, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Тамар Иоселиани.
С 12 сентября 2023 года Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая. Они могут въезжать в Грузию с целью туризма и оставаться в стране до 30 дней. Граждане Грузии могут путешествовать в Китай без визы с 28 мая 2024 года в туристических, деловых и образовательных целях и находиться в стране до 30 дней.
"В первом квартале 2026 года пассажиропоток с Китаем был успешным, рост составил приблизительно 40%. Уверена, что мы сохраним эту тенденцию роста", – заявила Иоселиани.
Также, как сообщила замминистра, успешно завершился последний раунд переговоров с авиакомпанией China Eastern Airlines, и на грузинский рынок добавляется новое направление – Шанхай.
По договоренности, China Eastern Airlines будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Шанхай-Тбилиси-Шанхай с частотой три раза в неделю с 15 июля.
Иоселиани подчеркнула важность Шанхая как глобального финансового центра.
"Шанхай имеет для нас стратегически важное значение, поскольку является экономическим и финансовым центром Китая. Соответственно, установление связей с ним предоставит нам дополнительную возможность укрепить деловые отношения между двумя странами, а также привлечь дополнительные туристические потоки", – отметила Иоселиани.
По словам заместителя министра, уже ведется работа с авиакомпанией China Eastern по добавлению новых направлений, что будет способствовать дальнейшему росту туристических и деловых потоков из Китая в Грузию.