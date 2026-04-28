https://sputnik-georgia.ru/20260428/gruziya-gotova-prinyat-vsemirnyy-kongress-vinogradarstva-i-vinodeliya-298333091.html
Грузия готова принять Всемирный конгресс виноградарства и виноделия
Sputnik Грузия
Грузия, как родина виноделия с 8000-летней непрерывной традицией, представляет собой уникальную платформу для сочетания наследия, современности, науки и... 28.04.2026, Sputnik Грузия
грузия
новости
экономика
юнеско
вино и виноделие грузии
грузинское вино
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/16/285157848_0:49:960:589_1920x0_80_0_0_986553ce6a1764fcc7de6bfe4023ab35.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/16/285157848_108:0:960:639_1920x0_80_0_0_85369214d96aa9710862a83c7f28a34c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Грузия, как родина виноделия с 8000-летней непрерывной традицией, представляет собой уникальную платформу для сочетания наследия, современности, науки и инноваций, заявил министр
ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Грузия выразила готовность принять Конгресс Международной организации виноградарства и виноделия в 2027 году, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства.
Грузия дважды принимала Международный форум виноградарства и виноделия OIV: в 1962 году – 33-й Международный конгресс и в 2010 году – восьмую Генеральную ассамблею OIV. В список специальных вин OIV вошли восемь грузинских вин.
"Я рад встрече с министром Давидом Сонгулашвили. Грузия выразила готовность принять Всемирный конгресс Международной организации виноградарства и виноделия в 2027 году. Думаю, участие в этом мероприятии будет интересным и радостным для всех", – заявил генеральный директор Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Джон Баркер.
Глава Минсельхоза Грузии Давид Сонгулашвили встретился с генеральным директором Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Джоном Баркером в рамках своего рабочего визита в Италию.
По данным ведомства, на встрече Сонгулашвили подчеркнул важность представления грузинского вина на международном уровне.
Министр отметил, что Грузия, как родина виноделия с 8000-летней непрерывной традицией, представляет собой уникальную платформу для сочетания наследия, современности, науки и инноваций.
Министр рассказал о текущих процессах в грузинском винодельческом секторе и сосредоточился на проводимых реформах, направленных на обеспечение высоких стандартов качества.
Было отмечено, что наблюдается растущая динамика в направлении повышения осведомленности о грузинском вине и, как следствие, роста экспорта, что является результатом проводимых кампаний по диверсификации, продвижению и маркетингу на международных рынках.
Сонгулашвили пригласил гендиректора OIV на Национальный день вина в Грузии.
Национальный день вина состоится 8 мая 2026 года и представит 8000-летнюю историю грузинского виноградарства и виноделия, а также современность этого искусства.
Мероприятие соберет вместе международных и местных участников.
Гендиректор OIV выразил благодарность Грузии за поддержку одного из проектов OIV, направленного на содействие глобальному признанию культуры виноделия и виноградарства.
"Это очень важно для нашего сектора. С нетерпением жду визита в Грузию 8 мая, чтобы отметить Национальный день вина", – отметил гендиректор OIV.
Грузия официально признана родиной вина в 2017 году, согласно результатам исследований ведущих мировых ученых, представленных во французском городе Бордо.
Ученые тщательно изучили найденные в Грузии в разные периоды археологические материалы, среди которых были древнейшие виноградные семена, осадок на старинной глиняной посуде, который в конечном итоге и оказался вином.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, она занимает особое место в грузинской культуре.
В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни.
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.