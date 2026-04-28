https://sputnik-georgia.ru/20260428/gruziya-gotova-prinyat-vsemirnyy-kongress-vinogradarstva-i-vinodeliya-298333091.html

Грузия готова принять Всемирный конгресс виноградарства и виноделия

Грузия готова принять Всемирный конгресс виноградарства и виноделия

Sputnik Грузия

Грузия, как родина виноделия с 8000-летней непрерывной традицией, представляет собой уникальную платформу для сочетания наследия, современности, науки и...

2026-04-28T22:24+0400

2026-04-28T22:24+0400

2026-04-28T22:24+0400

грузия

новости

экономика

юнеско

вино и виноделие грузии

грузинское вино

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/16/285157848_0:49:960:589_1920x0_80_0_0_986553ce6a1764fcc7de6bfe4023ab35.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Грузия выразила готовность принять Конгресс Международной организации виноградарства и виноделия в 2027 году, сообщило министерство окружающей среды и сельского хозяйства. Грузия дважды принимала Международный форум виноградарства и виноделия OIV: в 1962 году – 33-й Международный конгресс и в 2010 году – восьмую Генеральную ассамблею OIV. В список специальных вин OIV вошли восемь грузинских вин. Глава Минсельхоза Грузии Давид Сонгулашвили встретился с генеральным директором Международной организации виноградарства и виноделия (OIV) Джоном Баркером в рамках своего рабочего визита в Италию. По данным ведомства, на встрече Сонгулашвили подчеркнул важность представления грузинского вина на международном уровне. Министр отметил, что Грузия, как родина виноделия с 8000-летней непрерывной традицией, представляет собой уникальную платформу для сочетания наследия, современности, науки и инноваций. Министр рассказал о текущих процессах в грузинском винодельческом секторе и сосредоточился на проводимых реформах, направленных на обеспечение высоких стандартов качества. Сонгулашвили пригласил гендиректора OIV на Национальный день вина в Грузии. Национальный день вина состоится 8 мая 2026 года и представит 8000-летнюю историю грузинского виноградарства и виноделия, а также современность этого искусства. Мероприятие соберет вместе международных и местных участников. Гендиректор OIV выразил благодарность Грузии за поддержку одного из проектов OIV, направленного на содействие глобальному признанию культуры виноделия и виноградарства. "Это очень важно для нашего сектора. С нетерпением жду визита в Грузию 8 мая, чтобы отметить Национальный день вина", – отметил гендиректор OIV. Грузия – родина вина Грузия официально признана родиной вина в 2017 году, согласно результатам исследований ведущих мировых ученых, представленных во французском городе Бордо. Ученые тщательно изучили найденные в Грузии в разные периоды археологические материалы, среди которых были древнейшие виноградные семена, осадок на старинной глиняной посуде, который в конечном итоге и оказался вином. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает 8 тысяч лет, она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются тысячи разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов винограда имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври (глиняные кувшины) попал в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, юнеско, вино и виноделие грузии, грузинское вино