Грузия увеличила экспорт вина в Россию, но уменьшила поставки крепкого алкоголя

Грузия в марте этого года сократила объемы экспорта крепкого алкоголя в Россию до минимума с февраля прошлого года

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Поставки вина из Грузии в Россию в первом квартале этого года выросли почти на 20% по сравнению с таким же периодом годом ранее, а вот за март произошло снижение закупок – на десятую часть, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. По итогам первых трех месяцев года Грузия экспортировала в Россию вина на 32,7 миллиона долларов – на 18,4% больше, чем за январь-март годом ранее.При этом за март поставки сократились на 11,3% – до 11,6 миллиона долларов. По сравнению с прошлым мартом они почти не изменились (+0,7%). Таким образом, за месяц Россия среди основных покупателей грузинского вина опустилась на пятое места с третьего. Кроме нее в пятерку вошли Киргизия (85,1 миллиона долларов), Турция (60,9 миллиона), Армения (56,09 миллиона) и Китай (56,07 миллиона). Всего за март из Грузии экспортировали вина почти на на 697 миллионов долларов, что на 27,6% больше, чем в феврале, и на 24% больше, чем год назад.Грузия в марте этого года сократила объемы экспорта крепкого алкоголя в Россию до минимума с февраля прошлого года.Так, по итогам марта стоимость таких поставок составила 9,8 миллиона долларов – минимума с февраля 2025 года. За месяц экспорт упал на 4%, а за год – на 40%. При этом по итогам всего первого квартала поставки крепких напитков из Грузии в Россию немного выросли – на 2%, до 29,8 миллиона долларов.В основном в Россию из Грузии в марте импортировались спиртовые настойки, полученные дистилляцией виноградного вина – на 9,06 миллиона долларов. Обычно в эту категорию входят коньяк, бренди и чача. Также поставлялись виски (506 тысяч долларов) и водка (151 тысяча).Всего за март Грузия экспортировала крепких напитков на 20,8 миллиона долларов, что на 15% больше, чем в феврале, и на 18% меньше, чем год назад. Россия стала главным покупателем в марте, далее расположились Армения (3,1 миллиона долларов), Украина (1,9 миллиона), Беларусь (1,09 миллиона) и Киргизия (1,05 миллиона долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

