Грузия в марте втрое увеличила поставки пшеницы из России

В марте Грузия покупала пшеницу только у трех стран – России, ОАЭ и Казахстана 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T19:03+0400

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Россия в марте утроила в годовом выражении экспорт пшеницы на грузинский рынок – до 8 миллионов долларов, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, российские компании экспортировали пшеницу на 8,1 миллиона долларов против 2,5 миллиона в марте 2025 года. Таким образом, сумма поставок подскочила в 3,2 раза. В марте Грузия покупала пшеницу только у трех стран. Помимо России, в их число вошли ОАЭ (748,9 тысячи долларов) и Казахстан (289,8 тысячи долларов).В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. В последние годы страна закупала пшеницу у Казахстана, Украины, США и России, при том на долю последней приходилось более 95%, так как цена была самой выгодной.

