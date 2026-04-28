Инновации и бизнес: в Грузии заявили о новых экономических приоритетах

Глава администрации правительства подчеркнул важность защиты интеллектуальной собственности и ее гармонизации с международными стандартами

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Власти Грузии стремятся создать условия, в которых инновации, креативность и предпринимательство смогут стать ключевой движущей силой экономического роста, заявил глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани. Соответствующее заявление Жоржолиани сделал на открытии региональной конференции стран Центральной Европы и Балтии (CEBS). Выступая на мероприятии, он подчеркнул важность укрепления системы защиты интеллектуальной собственности и ее гармонизации с международными стандартами. Он также отметил, что правительство Грузии последовательно работает над развитием этого направления. "Наша цель – создать среду, в которой инновации, креативность и предпринимательство получат сильную поддержку и станут одной из главных движущих сил экономического роста. Сегодня дизайн является стратегическим бизнес-активом, который увеличивает рыночную стоимость продукта и усиливает конкурентоспособность", – сказал Жоржолиани. Он также отметил, что Грузия продолжает укреплять национальную систему интеллектуальной собственности и углублять международную интеграцию в этой сфере. "Для нас важно, чтобы грузинские дизайнеры и предприниматели имели доступ к современным, эффективным и международно признанным механизмам защиты. Уверен, что данная конференция станет началом нового сотрудничества и инициатив, которые еще больше укрепят наши совместные усилия в сфере защиты интеллектуальной собственности и развития креативной экономики", – отметил он. В международной конференции, организованной Всемирной организацией интеллектуальной собственности и Национальным центром интеллектуальной собственности Грузии – "Сакпатенти" ("Грузпатент"), участвуют представители исполнительной и законодательной власти, а также делегаты стран-членов организации. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

