Известны имена трех кандидатов на патриарший престол Грузии

Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T16:53+0400

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Священный синод Грузинской православной церкви избрал трех кандидатов на патриарший престол – это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио Муджири, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. Как сообщил журналистам глава отдела Патриархии по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе, кандидат на патриарший престол Шио получил 20 голосов, а два других кандидата – по 7 голосов каждый.Кроме того, по его пояснению, другими кандидатами были митрополиты Григол Кация, Досифей и Мелхиседек.Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

