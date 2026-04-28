Известны имена трех кандидатов на патриарший престол Грузии
Известны имена трех кандидатов на патриарший престол Грузии
Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси 28.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-28T16:53+0400
2026-04-28T16:53+0400
2026-04-28T18:00+0400
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Священный синод Грузинской православной церкви избрал трех кандидатов на патриарший престол – это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио Муджири, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол. Как сообщил журналистам глава отдела Патриархии по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе, кандидат на патриарший престол Шио получил 20 голосов, а два других кандидата – по 7 голосов каждый.Кроме того, по его пояснению, другими кандидатами были митрополиты Григол Кация, Досифей и Мелхиседек.Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
новости, гпц, грузия
Известны имена трех кандидатов на патриарший престол Грузии
16:53 28.04.2026 (обновлено: 18:00 28.04.2026)
Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Священный синод Грузинской православной церкви избрал трех кандидатов на патриарший престол – это местоблюститель патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио Муджири, митрополит Руис-Урбнисский Иов и митрополит Потийский и Хобский Григол.
Как сообщил журналистам глава отдела Патриархии по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе, кандидат на патриарший престол Шио получил 20 голосов, а два других кандидата – по 7 голосов каждый.
"Впоследствии, как вы знаете, голосование между этими тремя кандидатами состоится на расширенном заседании, где результаты голосования пока покажут, кто станет будущим патриархом. Дата пока неизвестна", – сказал Джагмаидзе.
Кроме того, по его пояснению, другими кандидатами были митрополиты Григол Кация, Досифей и Мелхиседек.
Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.
Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.