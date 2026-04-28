Китайская компания построит в Грузии ветряную станцию

Компания планирует реализовать проект строительства и эксплуатации ветроэлектростанции "Паравани" в муниципалитете Ниноцминда 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T21:21+0400

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Грузинская дочка зарегистрированной в Гонконге компании DAYU NEW ENERGY LIMITED, построит вблизи Паравани (регион Самцхе-Джавахети) ветряную станцию мощностью 130 мегаватт, сообщила медиаплатформа BMG со ссылкой на департамент экологического надзора. Компания планирует реализовать проект строительства и эксплуатации ветроэлектростанции "Паравани" в муниципалитете Ниноцминда, на восточном берегу озера Сагамо, примерно в 4 км от села Сагамо, на высоте около 2500-2800 м над уровнем моря, на хребте Джавахети. В рамках проекта планируется разместить на территории 21 ветряную турбину. Максимальная мощность каждой турбины составляет 6,25 МВт. Проект реализуется компанией DAYU NEW ENERGY Paravani LLC, созданной в Грузии китайской компанией в июне 2022 года. Соответствующее соглашение по проекту было подписано указом правительства Грузии от 4 марта 2025 года. В настоящее время инвестор представил подробный проект на Портал оценки воздействия на окружающую среду для получения разрешения на проведение ОВОС. На сегодняшний день в Грузии работает единственная ветряная станция "Картли", которая выработала 79,4 млн киловатт-часов электроэнергии в 2025 году, что на 2,3% больше по сравнению с 2024 годом. Ветряная станция "Картли" близ города Гори (Восточная Грузия) функционирует с 2016 года. Ее мощность – 20 МВт.

