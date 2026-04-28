Комиссия по вопросам ценообразования в Грузии завершает работу на этой неделе
28.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-28T22:45+0400
Комиссия по вопросам ценообразования в Грузии завершает работу на этой неделе
21:57 28.04.2026 (обновлено: 22:45 28.04.2026)
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Парламентская комиссия по вопросам ценообразования в Грузии завершит работу на этой неделе, после чего правительство предоставит информацию обществу, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам.
Вопрос цен стал актуальным в Грузии в конце 2025 года после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива. Уже в январе была создана правительственная комиссия по вопросам ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо, а в феврале - парламентская.
"Наша задача — максимально снизить цены. Комиссия завершает свою работу на этой неделе. На следующей неделе у нас будет рабочий процесс в правительстве, после чего мы представим окончательный план обществу", — заявил Кобахидзе.
По словам премьер-министра, информация о повышении цен является ложью. Напротив, инфляционные процессы в стране замедлились. Он отметил, что следит за ценами и за последний месяц они не изменились.
"Информация о повышении цен не соответствует действительности. Напротив, инфляционные процессы замедлились, но мы не остановимся на этом. Наша задача — максимально снизить цены", — сказал Кобахидзе.
Рост цен также изучает Служба государственной безопасности Грузии.
Ранее премьер обещал, что итоги работы комиссии будут представлены до конца апреля, тогда же станет известно, какие конкретно механизмы применит государство для регулирования цен.
О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили представители сетевых магазинов страны и дистрибьюторы, у которых есть свое видение проблем на рынке.