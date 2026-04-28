https://sputnik-georgia.ru/20260428/komissiya-po-voprosam-tsenoobrazovaniya-v-gruzii-zavershaet-rabotu-na-etoy-nedele-298350452.html

Комиссия по вопросам ценообразования в Грузии завершает работу на этой неделе

Премьер отметил, что следит за ценами и за последний месяц они не изменились 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T21:57+0400

2026-04-28T22:45+0400

грузия

новости

экономика

ираклий кобахидзе

цены

правительство грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/07/05/294060018_0:37:2048:1189_1920x0_80_0_0_939112f0a14fd8924a3e4226304d8632.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Парламентская комиссия по вопросам ценообразования в Грузии завершит работу на этой неделе, после чего правительство предоставит информацию обществу, заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе журналистам. Вопрос цен стал актуальным в Грузии в конце 2025 года после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о возможном искусственном завышении стоимости продуктов, медикаментов и топлива. Уже в январе была создана правительственная комиссия по вопросам ценообразования на продукты питания, лекарства и топливо, а в феврале - парламентская. По словам премьер-министра, информация о повышении цен является ложью. Напротив, инфляционные процессы в стране замедлились. Он отметил, что следит за ценами и за последний месяц они не изменились. "Информация о повышении цен не соответствует действительности. Напротив, инфляционные процессы замедлились, но мы не остановимся на этом. Наша задача — максимально снизить цены", — сказал Кобахидзе. Рост цен также изучает Служба государственной безопасности Грузии. Ранее премьер обещал, что итоги работы комиссии будут представлены до конца апреля, тогда же станет известно, какие конкретно механизмы применит государство для регулирования цен. О готовности обсуждать вопросы цен на продукты питания заявили представители сетевых магазинов страны и дистрибьюторы, у которых есть свое видение проблем на рынке.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

