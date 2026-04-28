Кварацхелия: "ПСЖ" под силу обыграть "Баварию" в полуфинале Лиги чемпионов

Кварацхелия: "ПСЖ" под силу обыграть "Баварию" в полуфинале Лиги чемпионов

Игра пройдет в Париже 28 апреля в 23:00 по тбилисскому времени 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T16:27+0400

2026-04-28T16:27+0400

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. "Пари Сен-Жермен" может обыграть любого соперника, в том числе и пребывающую в отличной форме мюнхенскую "Баварию", заявил на предматчевой пресс-конференции грузинский вингер парижан Хвича Кварацхелия. Первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Пари Сен-Жермен" и "Баварией", который многие специалисты и болельщики назвали досрочным финалом, состоится в Париже 28 апреля в 23:00 по тбилисскому времени. Ответный матч пройдет на мюнхенской "Альянц Арене" 6 мая. "Бавария в отличной форме, но "Пари Сен-Жермен" может обыграть кого угодно, если мы будем играть в "свой" футбол. Мы будем играть перед потрясающими болельщиками на стадионе, которые будут поддерживать нас и создавать особую атмосферу. Именно они являются главной причиной, почему мы должны выкладываться на полную", – сказал Кварацхелия. По словам футболиста, он помнит матч группового этапа против "Баварии", когда после тяжелого первого тайма во втором парижане показали, что могут больше. Тогда встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев. По словам главного тренера "ПСЖ" Луиса Энрике, все игроки готовы к предстоящей встрече. "Пари Сен-Жермен" является действующим обладателем Кубка ЛЧ, в то время как "Бавария" в последний раз выигрывала престижный турнир во время пандемии коронавируса в 2020 году. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия в 13 матчах забил восемь голов и отдал пять результативных передач. Точность пасов – 89,54%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

париж

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, новости, в мире, париж, хвича кварацхелия, футбол