https://sputnik-georgia.ru/20260428/nazvan-srok-otkrytiya-bezopasnoy-dorogi-k-granitse-gruzii-s-rossiey-298333338.html

Назван срок открытия безопасной дороги к границе Грузии с Россией

Sputnik Грузия

В 2024 году завершилась прокладка крупнейшего тоннеля под Крестовым перевалом

2026-04-28T09:01+0400

грузия

экономика

новости

гудаури

мцхета-степанцминда-ларс

грузино-российская граница

департамент автомобильных дорог

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0a/289826595_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_978151d4127422d7f54da9143db7708b.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Один из важнейших участков автомагистрали Север-Юг – 23-километровый отрезок Квешети-Коби, ведущий к границе Грузии с Россией, будет открыт в 2028 году, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе в эфире Первого канала. Согласно проекту 23-километровой автомагистрали Квешети-Коби, предусмотрено строительство двухполосной асфальтобетонной дороги с пятью мостами и пятью тоннелями и ремонт одного моста, а также строительство пятикилометровой дороги к горнолыжному курорту Гудаури. В 2024 году завершилась прокладка крупнейшего тоннеля под Крестовым перевалом. Девятикилометровый тоннель диаметром 15 метров является одним из самых длинных тоннелей и самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TБM (тоннелепроходческой машины), специально изготовленной для этого проекта. По словам Сохадзе, строительство дороги Квешети-Коби ведется активно, и он выразил надежду, что пятикилометровая подъездная дорога к Гудаури откроется к летнему сезону, что значительно улучшит сообщение с курортом. После того как новая дорога будет введена в эксплуатацию, существенно сократится время в пути. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше), то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут. Время в пути от Тбилиси до Гудаури сократится с 2 часов до 1,5 часа, а до Степанцминда (главный город Казбегского района) – с 2,5 часа до 1 часа и 45 минут. Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству. Строительство осуществляется департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

