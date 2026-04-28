https://sputnik-georgia.ru/20260428/nazvan-srok-otkrytiya-bezopasnoy-dorogi-k-granitse-gruzii-s-rossiey-298333338.html
Назван срок открытия безопасной дороги к границе Грузии с Россией
Sputnik Грузия
В 2024 году завершилась прокладка крупнейшего тоннеля под Крестовым перевалом 28.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-28T09:01+0400
грузия
экономика
новости
гудаури
мцхета-степанцминда-ларс
грузино-российская граница
департамент автомобильных дорог
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0a/289826595_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_978151d4127422d7f54da9143db7708b.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/09/0a/289826595_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_545e38b591b05b3f736dbb69019cb13c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, гудаури, мцхета-степанцминда-ларс, грузино-российская граница, департамент автомобильных дорог
Назван срок открытия безопасной дороги к границе Грузии с Россией
В 2024 году завершилась прокладка крупнейшего тоннеля под Крестовым перевалом
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Один из важнейших участков автомагистрали Север-Юг – 23-километровый отрезок Квешети-Коби, ведущий к границе Грузии с Россией, будет открыт в 2028 году, заявил министр инфраструктуры Реваз Сохадзе в эфире Первого канала.
Согласно проекту 23-километровой автомагистрали Квешети-Коби, предусмотрено строительство двухполосной асфальтобетонной дороги с пятью мостами и пятью тоннелями и ремонт одного моста, а также строительство пятикилометровой дороги к горнолыжному курорту Гудаури.
"Строительство 9-километрового тоннеля уже завершено, хотя там находится несколько очень сложных и уникальных инженерных сооружений, включая самый высокий и длинный арочный мост, строительство которого осложняется довольно непростыми метеорологическими условиями, поэтому мы надеемся завершить его к 2028 году", – заявил Сохадзе.
В 2024 году завершилась прокладка крупнейшего тоннеля под Крестовым перевалом. Девятикилометровый тоннель диаметром 15 метров является одним из самых длинных тоннелей и самых сложных инженерных сооружений в Европе. Бурение тоннеля проходило с помощью TБM (тоннелепроходческой машины), специально изготовленной для этого проекта.
По словам Сохадзе, строительство дороги Квешети-Коби ведется активно, и он выразил надежду, что пятикилометровая подъездная дорога к Гудаури откроется к летнему сезону, что значительно улучшит сообщение с курортом.
Благодаря новой дороге автомагистраль Мцхета-Степанцминда-Ларс (т. н. Военно-Грузинская дорога) больше не придется закрывать, в результате чего увеличится грузооборот, а жители порядка десяти сел ущелья Хада зимой сохранят связь с внешним миром.
После того как новая дорога будет введена в эксплуатацию, существенно сократится время в пути. Если сейчас путь от Квешети до Коби занимает около часа (зимой дольше), то после завершения проекта время в пути составит всего 15 минут.
Время в пути от Тбилиси до Гудаури сократится с 2 часов до 1,5 часа, а до Степанцминда (главный город Казбегского района) – с 2,5 часа до 1 часа и 45 минут.
Проект новой дороги был утвержден в 2019 году. В сентябре 2021 года китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co приступила к строительству.
Строительство осуществляется департаментом автомобильных дорог Грузии при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития и Азиатского банка развития. Стоимость проекта – 1,2 миллиарда лари.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А КПП "Дариали" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.