Новый мост введен в эксплуатацию на дороге Тбилиси–Лагодехи на востоке Грузии

Строительство сооружения обошлось властям примерно в два миллиона лари

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Департамент автомобильных дорог завершил строительство нового моста через реку Антокисхеви на автодороге международного значения Тбилиси–Бакурцихе–Лагодехи (грузино-азербайджанская граница) в регионе Кахети, сообщили в ведомстве. Старый мост через реку Антокисхеви был построен еще в 1960-х годах прошлого века. Со временем он пришел в негодность и больше не соответствовал современным транспортным требованиям. Вместо него на 53-м километре дороги Тбилиси–Лагодехи построен новый однопролетный мост шириной 14,6 метра и общей длиной 29,2 метра. Мост имеет две береговые опоры. Строительство было профинансировано из госбюджета и обошлось примерно в 1,8 миллиона лари. Строительство дорог в Грузии в последние годы – одно из ключевых направлений инфраструктурной политики государства.

