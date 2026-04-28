Новый мост введен в эксплуатацию на дороге Тбилиси–Лагодехи на востоке Грузии
Строительство сооружения обошлось властям примерно в два миллиона лари 28.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Департамент автомобильных дорог завершил строительство нового моста через реку Антокисхеви на автодороге международного значения Тбилиси–Бакурцихе–Лагодехи (грузино-азербайджанская граница) в регионе Кахети, сообщили в ведомстве. Старый мост через реку Антокисхеви был построен еще в 1960-х годах прошлого века. Со временем он пришел в негодность и больше не соответствовал современным транспортным требованиям. Вместо него на 53-м километре дороги Тбилиси–Лагодехи построен новый однопролетный мост шириной 14,6 метра и общей длиной 29,2 метра. Мост имеет две береговые опоры. Строительство было профинансировано из госбюджета и обошлось примерно в 1,8 миллиона лари. Строительство дорог в Грузии в последние годы – одно из ключевых направлений инфраструктурной политики государства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
© Courtesy of Roads Department of GeorgiaНовый мост через реку Антокисхеви на автодороге международного значения Тбилиси–Бакурцихе–Лагодехи
