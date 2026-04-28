Оппозиция и санкции: в Грузии прозвучали резкие обвинения из-за встреч с послом Британии

Представители коллективного "Нацдвижения" обсуждают не только санкции, но и революционные сценарии, утверждает вице-спикер парламента 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T15:36+0400

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Представители оппозиции рассматривают не только тему санкций, но и более радикальные сценарии, однако подобные вопросы не должны становиться предметом диалога с иностранными дипломатами, заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Лидер "Коалиции за перемены" Ника Гварамия заявил после встречи с послом Великобритании, что санкции Лондона в отношении Грузии оказались наиболее эффективными и их продолжение имеет важное значение. По его словам, "Альянс оппозиции" придерживается подхода "внутри – акция, снаружи – санкция и предложение альтернативы", а прошедшую встречу он оценил как успешную. Он также отметил, что отсутствие комментариев со стороны посла Великобритании по этим заявлениям может быть воспринято как косвенное согласие с подобными подходами. "Если в течение этих дней он не делает заявления, это означает, что он в определенной степени является единомышленником тех подходов, которые есть у Ники Гварамия или любого другого человека", – отметил Вольский. В свою очередь вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани заявила, что ее удивляет готовность посла Великобритании встречаться и вести переговоры с "антиконституционными и антидемократическими политическими субъектами". При этом политик добавила, что было бы интересно услышать объяснение самого посла по этому вопросу. Грузия и Великобритания Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после его создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса. По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность своей страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа" назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля. Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек. Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. Второго апреля 2025 года в санкционный список были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе. По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года, а также в связи с последующими уголовными делами и причастностью некоторых грузинских чиновников к коррупции". В феврале 2026 года грузинские телекомпании "Имеди" и "ПосТВ" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". В правящей партии "Грузинская мечта" негативно отнеслись к решению властей Великобритании назвав их посягательством на свободу слова.

