https://sputnik-georgia.ru/20260428/parad-9-maya-v-moskve-sostoitsya-298345815.html

Парад 9 мая в Москве состоится

Sputnik Грузия

Традиционно праздничные мероприятия по случаю Дня победы проходят на Красной площади в российской столице 9 мая

2026-04-28T17:55+0400

россия

в мире

москва

дмитрий песков

владимир путин

александр лукашенко

парад победы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/05/09/293312389_0:221:3248:2048_1920x0_80_0_0_7f7c20f265d45355edb4c4eff44b7655.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Парад ко Дню Победы 9 мая состоится, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос журналистов о том, пройдет ли 9 мая на Красной площади в Москве традиционный парад.Военный парад по случаю победы в Великой Отечественной войне традиционно проходит 9 мая в российской столице.Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что целый ряд зарубежных государственных деятелей изъявили желание приехать в Москву на 9 Мая. В связи с этим у президента России Владимира Путина в этот день ожидаются международные контакты.В числе приглашенных – президент Беларуси Александр Лукашенко. Ранее 12 апреля стало известно, что белорусский лидер намерен принять участие в параде.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

