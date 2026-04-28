Парад 9 мая в Москве состоится
2026-04-28T17:58+0400
17:55 28.04.2026 (обновлено: 17:58 28.04.2026)
Традиционно праздничные мероприятия по случаю Дня победы проходят на Красной площади в российской столице 9 мая
ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Парад ко Дню Победы 9 мая состоится, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос журналистов о том, пройдет ли 9 мая на Красной площади в Москве традиционный парад.
"Парад состоится. По формату проведения парада мы своевременно вас проинформируем", – сказал он.
Военный парад по случаю победы в Великой Отечественной войне традиционно проходит 9 мая в российской столице.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что целый ряд зарубежных государственных деятелей изъявили желание приехать в Москву на 9 Мая. В связи с этим у президента России Владимира Путина в этот день ожидаются международные контакты.
В числе приглашенных – президент Беларуси Александр Лукашенко. Ранее 12 апреля стало известно, что белорусский лидер намерен принять участие в параде.