Рада проголосовала за продление военного положения на Украине

Под предлогом режима военного положения и всеобщей мобилизации киевский режим не проводит в стране выборы президента

2026-04-28T14:58+0400

ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Украинская Верховная рада продлила срок действия военного положения в стране еще на 90 дней, это следует из результатов голосования, которое транслировалось на парламентском YouTube-канале.Законопроект об очередном продлении военного положения в понедельник внес в Верховную Раду Владимир Зеленский. По итогам голосования документ был поддержан 315 депутатами.Военное положение на Украине было введено 24 февраля 2022 года, а уже на следующий день Зеленским был подписан указ о всеобщей мобилизации. С того времени действие неоднократно продлевалось.Режим военного положения на Украине продлевают уже 19-й раз, об этом написал в своем Telegram-канале депутат Ярослав Железняк. Предыдущее решение о продлении утверждалось в январе текущего года.Под предлогом военного положения в 2024 году на Украине были отменены президентские выборы.Президент РФ Владимир Путин, дипломаты и политики разных уровней обращали внимание, что при таких условиях легитимной властью на Украине обладают лишь Верховная рада и спикер парламента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

