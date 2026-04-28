Российская армия освободила два населенных пункта в зоне СВО
Подразделения российской армии благодаря успешным действиям расширяют полосу безопасности вдоль границы РФ, создаваемую на территории двух областей
2026-04-28T11:22+0400
11:22 28.04.2026 (обновлено: 17:00 28.04.2026)
ТБИЛИСИ, 28 апр – Sputnik. Российские военнослужащие освободили населенные пункты Ильиновка в ДНР и Землянки в Харьковской области, сообщило МО России.
"Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ильиновка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
В российском оборонном ведомстве отметили слаженную работе разведчиков, артиллеристов и расчетов беспилотных систем, которые не дали противнику привлечь резервы для удержания населенного пункта.
В МО добавили, что с освобождением этого крупного узла обороны ВСУ обеспечивается возможность подхода к городской застройке населенного пункта Константиновка. Также сообщается, что войска группировки "Южная" уверенно продвигаются по территории ДНР.
Также армией РФ установлен контроль над населенным пунктом Землянки в Харьковской области, где действует группировка "Север". Российские военные приступили к зачистке зданий и сооружений, а также разминированию местности.
Установление данного контроля способствует тому, чтобы расширить полосу безопасности вдоль границы РФ. Ее создание продолжается на территории Сумской и Харьковской областей.
Кроме того, за минувшие сутки российские военные нанесли поражение объектам инфраструктуры, которые используются ВСУ, точкам сборки и запуска БПЛА, пунктам дислокации формирований противника в 142 районах. Силы ПВО сбили 10 управляемых авиабомб и 281 беспилотник самолетного типа.