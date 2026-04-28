https://sputnik-georgia.ru/20260428/sinod-ne-vprave-menyat-polozheniya-o-kriteriyakh-izbraniya-novogo-patriarkha-gruzii---dzhagmaidze-298337956.html

Синод не вправе менять положения о критериях избрания нового Патриарха Грузии – Джагмаидзе

Sputnik Грузия

На заседании каждый из 39 членов Священного синода имеет право выдвинуть кандидатуру, в том числе собственную 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T12:43+0400

новости

грузия

общество

тбилиси

андрия джагмаидзе

священный синод

грузинская православная церковь

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/1c/298336311_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_b5b55dbffb72381394c65c04909d723b.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Действующий синод не обладает правом менять критерии избрания нового Католикоса-Патриарха, заявил глава службы Патриархии Грузии по связям с общественностью епископ Андрия Джагмаидзе. Священный синод должен 28 апреля уточнить критерии для кандидатов на патриарший престол и представить трех человек для последующего голосования на общем собрании. По его словам, несмотря на то, что темы критериев будут обсуждаться, в управляющем уставе четко определено, что кандидат должен быть не старше 70 лет. "Я математик, и фраза "не более 70 лет" означает, что 70 плюс любой другой период времени — это уже не "не более 70". То есть, 70 плюс несколько дней и месяцев – это больше 70. Для меня как для математика это совершенно очевидно. Однако посмотрим, какое решение примет Синод по этому поводу", – сказал по поводу возрастного ценза кандидатов Джагмаидзе.В то же время он отметил, что другие критерии, в том числе необходимость богословского образования кандидатов на патриарший престол, обсуждаться не будут. Согласно Положению, Католикосом-Патриархом всея Грузии может стать только постриженный в монахи этнический грузин, архиерей Грузинской православной церкви в сане епископа или митрополита, имеющий богословское образование и достаточный церковный опыт, в возрасте не моложе 40 и не старше 70 лет. На заседании каждый из 39 членов Священного синода имеет право выдвинуть кандидатуру, в том числе собственную. Три кандидата, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены расширенному собранию. Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. По предварительным данным, в его состав войдут 4 тысячи человек, однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

