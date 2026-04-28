Сколько человек пострадало от полицейских на акциях протеста в Грузии в 2024-2025 годах
По возможным фактам превышения силы сотрудниками различных подразделений полиции возбуждено 16 уголовных дел 28.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-29T00:39+0400
23:27 28.04.2026 (обновлено: 00:39 29.04.2026)
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Прокуратура признала пострадавшими от действий сотрудников полиции во время разгонов акций протеста с октября 2024 года по декабрь 2025 года 149 человек, говорится в информации ведомства, предоставленной по запросу депутатов парламента.
После парламентских выборов в Грузии в октябре 2024 года Грузию захлестнула волна протеста. Акции протеста периодически переходили в противостояние с полицией и завершались разгоном.
По данным прокуратуры, всего по возможным фактам превышения силы сотрудниками различных подразделений полиции возбуждено 16 уголовных дел.
"На данном этапе уголовного преследования конкретных лиц не осуществляется. По уголовным делам интенсивно проводятся следственные и процессуальные действия для всестороннего, объективного и полного расследования", – говорится в информации.
По данным прокуратуры, из 149 признанных официально пострадавшими – 16 журналистов.
На данный момент акции протеста в Тбилиси каждый день проводятся у здания парламента Грузии, но собирают всего лишь несколько десятков человек.