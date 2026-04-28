Сколько человек пострадало от полицейских на акциях протеста в Грузии в 2024-2025 годах

По возможным фактам превышения силы сотрудниками различных подразделений полиции возбуждено 16 уголовных дел 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T23:27+0400

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Прокуратура признала пострадавшими от действий сотрудников полиции во время разгонов акций протеста с октября 2024 года по декабрь 2025 года 149 человек, говорится в информации ведомства, предоставленной по запросу депутатов парламента. После парламентских выборов в Грузии в октябре 2024 года Грузию захлестнула волна протеста. Акции протеста периодически переходили в противостояние с полицией и завершались разгоном. По данным прокуратуры, всего по возможным фактам превышения силы сотрудниками различных подразделений полиции возбуждено 16 уголовных дел. По данным прокуратуры, из 149 признанных официально пострадавшими – 16 журналистов. На данный момент акции протеста в Тбилиси каждый день проводятся у здания парламента Грузии, но собирают всего лишь несколько десятков человек.

