Священный синод ГПЦ 28 апреля изберет трех кандидатов на патриарший престол

Священный синод ГПЦ 28 апреля изберет трех кандидатов на патриарший престол

Кандидаты на патриарший престол будут избраны тайным голосованием 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T10:33+0400

2026-04-28T10:33+0400

2026-04-28T10:40+0400

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Священный синод Грузинской православной церкви во вторник в 12:00 часов соберется в здании Патриархии, чтобы избрать трех кандидатов на патриарший престол. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви. "Главный вопрос этого заседания – избрание трех кандидатов на патриарший престол. Они будут избраны тайным голосованием. Все архиереи могут проголосовать за того архиерея, который отвечает критериям, указанным в Положении об управлении Грузинской церковью. Также на этом заседании будет назначена дата расширенного заседания", – сказал протоиерей Давид Татанашвили. Затем из числа избранных кандидатов Синод изберет 142-го Патриарха Грузии. Это произойдет на расширенном заседании, дату которого назовут до 17 мая. Если ни один из кандидатов на расширенном заседании не получит большинства голосов, состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, набравшие большинство голосов. До избрания нового Католикоса-Патриарха всея Грузии местоблюстителем патриаршего престола остается митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио (Муджири). Обязанности местоблюстителя на него возложил сам Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II еще в 2017 году. Как выбирают Католикоса-Патриарха На заседании каждый из 39 членов Священного синода имеет право выдвинуть кандидатуру, в том числе собственную. Три кандидата, набравшие наибольшее число голосов, будут представлены расширенному собранию. Оно должно состояться не ранее чем через 40 дней после освобождения Патриаршего престола и не позднее чем через два месяца. Расширенное собрание, как и интронизация нового Католикоса-Патриарха всея Грузии, пройдет в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. В расширенное собрание войдут все члены Священного синода, два духовных лица и один мирянин от каждой епархии. От Мцхета-Тбилисской епархии в собрании участвует столько представителей, сколько от всех остальных епархий вместе взятых. Кроме того, в расширенное собрание входят по два представителя от каждого монастыря, духовной академии и семинарии, а также четыре делегата от Гелатской академии. Каждый участник расширенного собрания имеет право высказать свое мнение по поводу кандидатов в патриархи. Однако право избрания нового Католикоса-Патриарха принадлежит членам Священного синода. Избранным считается кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

священный синод, грузинская православная церковь, гпц, тбилиси, новости, грузия, илия второй, католикос-патриарх всея грузии илия ii