У правительства Аджарской автономии новый глава
У правительства Аджарской автономии новый глава
Патарадзе сменил на посту Сулхана Тамазашвили, назначенного на пост главы МВД Грузии
2026-04-28T14:29+0400
2026-04-28T14:29+0400
2026-04-28T15:00+0400
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Верховный совет Аджарии выразил доверие автономии Зурабу Патарадзе и его правительству. Патарадзе сменил на посту Сулхана Тамазашвили, назначенного на пост главы МВД Грузии. Министром здравоохранения и социальной защиты Аджарской АР стала Нино Нижарадзе, министром спорта и образования – Майя Хаджишвили, министром культуры – Элисо Болквадзе, министром сельского хозяйства – Денис Салуквадзе, а министром финансов и экономики – Эднар Натаридзе. Кто такой Зураб Патарадзе У Патарадзе есть опыт работы в правительстве Аджарии, он возглавлял автономную республику с 2016 по 2022 год. Зураб Патарадзе, 1973 года рождения, уроженец Батуми. В 2000-м работал в отделе по борьбе с организованными преступными группировками МВД Аджарии. С 2004 года был вторым секретарем в посольстве Грузии в Москве, курировал консульскую службу. С 2007 по 2009 год был консулом в Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Позже Патарадзе был генеральным консулом Грузии в городе Салоники в Греции, с 2012 года служил послом Грузии в Турции, а с 2013 года – в Казахстане. После отставки с поста председателя правительства Аджарской АР он отправился послом в Азербайджан, где работал до последнего времени. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
москва
казахстан
аджария
грузия, новости, политика, москва, казахстан, аджария, зураб патарадзе, нино нижарадзе, элисо болквадзе
грузия, новости, политика, москва, казахстан, аджария, зураб патарадзе, нино нижарадзе, элисо болквадзе
У правительства Аджарской автономии новый глава
14:29 28.04.2026 (обновлено: 15:00 28.04.2026)
Патарадзе сменил на посту Сулхана Тамазашвили, назначенного на пост главы МВД Грузии
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Верховный совет Аджарии выразил доверие автономии Зурабу Патарадзе и его правительству.
Патарадзе сменил на посту Сулхана Тамазашвили, назначенного на пост главы МВД Грузии.
Министром здравоохранения и социальной защиты Аджарской АР стала Нино Нижарадзе, министром спорта и образования – Майя Хаджишвили, министром культуры – Элисо Болквадзе, министром сельского хозяйства – Денис Салуквадзе, а министром финансов и экономики – Эднар Натаридзе.
Кто такой Зураб Патарадзе
У Патарадзе есть опыт работы в правительстве Аджарии, он возглавлял автономную республику с 2016 по 2022 год.
Зураб Патарадзе, 1973 года рождения, уроженец Батуми. В 2000-м работал в отделе по борьбе с организованными преступными группировками МВД Аджарии. С 2004 года был вторым секретарем в посольстве Грузии в Москве, курировал консульскую службу.
С 2007 по 2009 год был консулом в Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Позже Патарадзе был генеральным консулом Грузии в городе Салоники в Греции, с 2012 года служил послом Грузии в Турции, а с 2013 года – в Казахстане. После отставки с поста председателя правительства Аджарской АР он отправился послом в Азербайджан, где работал до последнего времени.