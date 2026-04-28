У СГБ Грузии новый руководитель

У СГБ Грузии новый руководитель

Бывший министр внутренних дел Гела Геладзе по образованию юрист 28.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-28T18:38+0400

2026-04-28T18:38+0400

2026-04-28T18:38+0400

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Парламент утвердил Гелу Геладзе на пост главы Службы государственной безопасности Грузии. Геладзе был представлен на эту должность на прошлой неделе после того, как стало известно, что действующий глава СГБ Мамука Мдинарадзе займет пост Государственного министра по вопросам координации правоохранительных органов. До утверждения на пост Геладзе занимал должность министра внутренних дел Грузии с мая 2025 года. А до назначения на этот пост Геладзе был заместителем главы СГБ. Бывший министр внутренних дел Гела Геладзе по образованию юрист. Карьеру начал в Генпрокуратуре Грузии, где с 1999 по 2001 год был стажером, а после – помощником следователя в Ваке-Сабурталинском районном следственном отделе министерства внутренних дел Грузии. В 2004 году был назначен следователем Дидубе-Чугуретского следственного отдела министерства внутренних дел Грузии, а позже, в том же году, – старшим следователем по особо важным делам Специального оперативного департамента министерства внутренних дел Грузии. В 2005 году занял должность следователя Главного управления МВД Грузии в Тбилиси, позже перешел на должность инспектора Ваке-Сабурталинского управления Главного управления МВД в Тбилиси. С 2005 по 2006 год был заместителем начальника отдела Департамента криминальной полиции, а в 2007 стал советником департамента пробации министерства юстиции Грузии, а позже, в том же году, – советником в Гениспекции Минюста. В 2008 году ушел в бизнес и до 2010 года был директором ООО "Элизи Групп". В 2010 году вернулся в госструктуру и стал заместителем начальника Службы приставов образовательных учреждений министерства образования и науки Грузии. В 2012 году же перешел на должность заместителя главы Нацагентства пробации министерства исполнения наказаний и пробации Грузии. В 2016-2018 годах перешел в Департамент центральной криминальной полиции министерства внутренних дел Грузии, а в 2018 году стал главой Службы приставов. С 2023 по 2024 год был замминистра образования Грузии, позже перешел на должность замминистра обороны.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, тбилиси, мамука мдинарадзе, сгб