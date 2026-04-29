Американская компания начнет добывать нефть в Грузии
Американская компания начнет добывать нефть в Грузии
Компания Aspect Georgia LLC зарегистрирована в штате Колорадо, США, и является филиалом американской нефтедобывающей группы Aspect Holding LLC 29.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-29T23:24+0400
2026-04-29T23:24+0400
2026-04-29T23:24+0400
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Новый международный инвестор, американская компания Aspect Georgia LLC, вышла на грузинский рынок разведки и добычи нефти и газа и инвестирует 70 миллионов долларов в планирование и реализацию разведочных и добычных работ, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии. Компания Aspect Georgia LLC присоединилась к группе инвесторов, осуществляющих лицензионные работы на лицензионном участке XIQ в Восточной Грузии. Организация получит долю в совместном проекте трех подрядных компаний – Georgia Oil and Gas Limited, АО "Корпорации нефти и газа" и GOG SLADS Limited. Стороны уже подписали соответствующее соглашение. "Соглашение о разделе продукции" на лицензионном участке XIQ между указанными подрядными компаниями было подписано 23 декабря 2021 года по результатам открытого международного тендера, проведенного Государственным агентством нефти и газа. Компания Aspect Georgia LLC зарегистрирована в штате Колорадо, США, и является филиалом американской нефтедобывающей группы Aspect Holding LLC. Aspect Holding LLC обладает многолетним успешным опытом в разведке и добыче нефти и природного газа, в том числе на месторождениях со сложной геологической структурой. Компания осуществляет свою деятельность в США, Центральной Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
грузия, экономика, новости, восточная грузия, сша, государственное агентство нефти и газа
грузия, экономика, новости, восточная грузия, сша, государственное агентство нефти и газа
Американская компания начнет добывать нефть в Грузии
Компания Aspect Georgia LLC зарегистрирована в штате Колорадо, США, и является филиалом американской нефтедобывающей группы Aspect Holding LLC
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Новый международный инвестор, американская компания Aspect Georgia LLC, вышла на грузинский рынок разведки и добычи нефти и газа и инвестирует 70 миллионов долларов в планирование и реализацию разведочных и добычных работ, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития Грузии.
Компания Aspect Georgia LLC присоединилась к группе инвесторов, осуществляющих лицензионные работы на лицензионном участке XIQ в Восточной Грузии.
Организация получит долю в совместном проекте трех подрядных компаний – Georgia Oil and Gas Limited, АО "Корпорации нефти и газа" и GOG SLADS Limited. Стороны уже подписали соответствующее соглашение.
"Соглашение о разделе продукции" на лицензионном участке XIQ между указанными подрядными компаниями было подписано 23 декабря 2021 года по результатам открытого международного тендера, проведенного Государственным агентством нефти и газа.
Компания Aspect Georgia LLC зарегистрирована в штате Колорадо, США, и является филиалом американской нефтедобывающей группы Aspect Holding LLC.
Aspect Holding LLC обладает многолетним успешным опытом в разведке и добыче нефти и природного газа, в том числе на месторождениях со сложной геологической структурой. Компания осуществляет свою деятельность в США, Центральной Европе, Латинской Америке и на Ближнем Востоке.