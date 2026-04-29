Десятки человек задержаны в Грузии по обвинению в наркопреступлениях
В ходе рейдов, подкрепленных видеозаписями контрольных закупок, правоохранители изъяли особо крупные партии героина, кокаина и метадона, а также огнестрельное... 29.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-29T20:05+0400
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Полиция в результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по всей стране, задержала по обвинению в наркопреступлениях 84 человека, сообщил на брифинге директор Центрального департамента криминальной полиции Давид Кикнадзе.Среди задержанных – как граждане Грузии, так и иностранные граждане. Изъято особо крупное количество различных видов наркотических и психотропных веществ, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.Сотрудники правоохранительных органов неоднократно проводили контрольные закупки наркотиков и вели скрытую аудио- и видеозапись.В ходе обысков в домах и автомобилях задержанных, а также в указанных ими местах в качестве вещественных доказательств были изъяты различные виды наркотиков, в том числе героин, кокаин, метадон, бупренорфин и марихуана.Также были изъяты материалы, необходимые для упаковки наркотиков, и деньги, предположительно полученные от их продажи.В рамках полицейской операции удалось предотвратить незаконный ввоз в страну крупной партии наркотиков: в Тбилисском международном аэропорту был задержан гражданин Украины. В результате личного досмотра у него было изъято более 2,5 тысячи таблеток бупренорфина.Расследование ведется по пяти статьям Уголовного кодекса Грузии. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.Борьба с наркопреступлениями остается одним из главных приоритетов МВД Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
