Дубль Кварацхелия в ворота Нойера и настоящее футбольное шоу в матче "ПСЖ" – "Бавария"

Судьба путевки в финал, который пройдет 30 мая в Будапеште, решится в ответной встрече в Мюнхене 6 мая 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T10:54+0400

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Один из лидеров "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия оформил дубль в ворота легендарного Мануэля Нойера в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против мюнхенской "Баварии", в котором парижане победили со счетом 5:4."Бавария" доминировала на поле в первые 15 минут и вышла вперед благодаря пенальти, реализованному Гарри Кейном. Восстановил равновесие и встряхнул "ПСЖ" Кварацхелия, который на 24-й минуте поразил дальний угол закрученным ударом – 1:1.В зрелищном и напряженном первом тайме Жоау Невеш вывел парижан вперед на 33-й минуте. Майкл Олисе на 41-й сравнял счет, однако Усман Дембеле в добавленное к первому тайму время (на 45+5-й минуте) реализовал пенальти.Во втором тайме Кварацхелия вновь блеснул – на 56-й минуте он оформил дубль. Уже через две минуты начатую им атаку продолжили Дезире Дуэ, а затем все тот же Дембеле записал на свой счет второй мяч."Бавария" вернулась в игру благодаря голам Упамекано на 65-й минуте и Луиса Диаса, сохранив интригу до последней минуты встречи. Итоговый счет – 5:4.Лучшим игроком встречи был признан Усман Дембеле, на счету которого два гола, результативная передача и участие еще в одной голевой атаке "ПСЖ".У Кварацхелия уже 15 результативных действий в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА – 10 голов и 5 ассистов.Ответный полуфинал между "Баварией" и "ПСЖ" пройдет в Мюнхене 6 мая. Финал Лиги чемпионов состоится 30 мая в Будапеште. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

