Грузия и Корея хотят запустить регулярные авиарейсы
Korean Air уже подала заявку в Агентство гражданской авиации Грузии касательно выполнения чартерных рейсов в летний навигационный сезон 29.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Возможность запуска регулярных авиарейсов между Грузией и Кореей обсудили представители грузинских авиационных ведомств с ведущими корейскими авиаперевозчиками, сообщила пресс-служба Объединения аэропортов Грузии. Делегация во главе замдиректора Агентства гражданской авиации Александра Гачечиладзе и гендиректора Объединения аэропортов Грузии Левана Мосешвили, встретилась с представителями ведущих авиакомпаний Кореи – Korean Air и T'way Air. Было отмечено, что авиакомпания Korean Air уже подала заявку в Агентство гражданской авиации Грузии относительно выполнения чартерных рейсов в летний навигационный сезон. В период с 2019 по 2025 год авиакомпании выполнили 11 чартерных рейсов между Грузией и Кореей. На встречах стороны также обсудили потенциал местного авиационного рынка и возможности увеличения туристического потока из Республики Корея. Дипломатические отношения между Грузией и Южной Кореей установлены в декабре 1992 года. Страны сотрудничают в сферах туризма, торговли, охраны окружающей среды и других отраслей. В ноябре 2020 года они объявили о начале переговоров по соглашению о свободной торговле. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
