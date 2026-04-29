Грузия никогда не пойдет по пути Украины и Молдовы – Папуашвили

Грузия никогда не пойдет по пути Украины и Молдовы – Папуашвили

Заявления канцлера Германии и президента Молдовы подразумевают упразднение или почти полную передачу суверенитета ради членства в ЕС, напомнил грузинский... 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T16:00+0400

2026-04-29T16:00+0400

2026-04-29T16:16+0400

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Грузия никогда не пойдет по пути Украины и Молдовы, который подразумевает членство в ЕС путем уступки территорий и упразднения государства, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. Канцлер Германии Фридрих Мерц 27 апреля на встрече с учащимися гимназии в Марсберге на западе Германии заявил, что когда-нибудь Украина подпишет соглашение о прекращении огня. Тогда вполне возможно, что часть украинской территории уже не будет украинской, отметил он. "Я хочу сказать всем в Европейском союзе и их сателлитам в Грузии, что украинский и молдавский пути европейской интеграции – не грузинский путь. Грузия никогда не пойдет по пути Украины и Молдовы, который подразумевает членство в ЕС путем уступки территорий и упразднения государства", – сказал на брифинге Папуашвили. По его словам, заявления канцлера Германии и президента Молдовы подразумевают упразднение или почти полную передачу суверенитета ради членства в ЕС. "Мы слышали заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который сказал, что Украине, скорее всего, придется уступить территорию, чтобы продвинуться вперед в вопросе членства в ЕС. Мы также в курсе заявления президента Молдовы, которая подтвердила, что упразднение молдавского государства и его превращение в часть Румынии является наиболее оптимальным путем для вступления Молдовы в ЕС", – подчеркнул Папуашвили. Он отметил, что оба заявления подразумевают упразднение или почти полный отказ от независимости ради членства в ЕС. "Именно это нам и говорили – членство в ЕС должно быть самоцелью. Но если членство в ЕС – самоцель, то это означает, что вы должны пожертвовать своим территориальным суверенитетом, суверенитетом государства. Поэтому в таком смысле членство в ЕС не является для нас самоцелью", – резюмировал Папуашвили. Ранее, в январе, президент Молдовы Майя Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics заявила, что в случае референдума проголосовала бы за присоединение Молдовы к Румынии, объяснив это сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми сталкивается республика как суверенное государство. Грузия и ЕС Грузия – страна-кандидат на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

молдова

украина

германия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, молдова, украина, германия, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, еврокомиссия, политика