Историческое событие для региона: Грузия и Армения примут молодежный ЧМ по футболу
Ранее Грузия успешно принимала молодежные чемпионаты Европы U19 в 2017 году и U21 в 2023 году 29.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-29T18:07+0400
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет в 2029 году пройдет в городах Грузии и Армении. Такое решение принял исполнительный комитет ФИФА.Впервые в истории независимого грузинского футбола Грузия примет турнир мирового уровня под эгидой ФИФА."Это очень важный турнир для наших стран и для футбола, и я рад, что мы будем работать над этим проектом вместе. Поздравляю всех футбольных болельщиков и уверен, что этот турнир оставит такой же след в развитии нашего футбола, как и международные турниры, которые мы с успехом принимали в недавнем прошлом", – сказал президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили.Информация о городах-хозяевах, стадионах и других организационно-технических деталях турнира будет объявлена позже.Ранее Грузия успешно принимала молодежные чемпионаты Европы U19 в 2017 году и U21 в 2023 году.Грузия и Армения подали совместную заявку на проведение чемпионата мира U20 в июне 2024 года. Об этом было объявлено на брифинге в Ереване, где выступили президенты футбольных федераций двух стран.Чемпионат мира по футболу среди юношей до 20 лет проводится каждые два года. В финальной стадии участвуют 24 команды.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
