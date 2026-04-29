https://sputnik-georgia.ru/20260429/kievskiy-rezhim-vovsyu-pustilsya-v-terroristicheskuyu-aktivnost---peskov-298360215.html
Киевский режим вовсю пустился в террористическую активность – Песков
Sputnik Грузия
По сообщению Минобороны РФ, воспитанники военных училищ, кадеты и колонна техники в этом году в параде 9 мая участия не примут 29.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-29T14:36+0400
россия
в мире
новости
украина
дмитрий песков
минобороны рф
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/09/294863385_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd105e5761d4108becd1d1fc412f9389.jpg
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал решение не выводить военную технику на парад в честь Дня Победы с угрозой терактов со стороны Украины."Киевский режим, который каждый день теряет земли на поле боя, сейчас пустился вовсю в террористическую активность", – заявил Песков журналистам.Военный парад на Красной площади, приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая. Однако, по сообщению Министерства обороны России, воспитанники военных училищ, кадеты и колонна техники в этом году участия в нем не примут – в связи с текущей обстановкой.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/09/09/294863385_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ede07e67f3b64bf434d727d9862f82db.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
14:18 29.04.2026 (обновлено: 14:36 29.04.2026)
По сообщению Минобороны РФ, воспитанники военных училищ, кадеты и колонна техники в этом году в параде 9 мая участия не примут
