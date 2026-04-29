Объем выданных банками Грузии кредитов вырос в марте

29.04.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в марте 2026 года, вырос по сравнению с предыдущим месяцем на 1,68 миллиарда лари (2,37%) и на 1 апреля текущего года составил 72,74 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте повысился на 775,38 миллиона лари (1,89%), а в иностранной валюте – на 907,04 миллиона лари (3,02%).По состоянию на конец марта 2026 года, объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 11,04 миллиарда лари, что на 2,53% больше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 21,04 миллиарда лари, что на 3,6% больше, чем в феврале.За март объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 1,68%, или 624,92 миллиона лари, и на 1 апреля текущего года составил 37,79 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 57,51%, что на 0,27 процентного пункта меньше, чем на 1 марта 2026 года.По данным на конец января, в Грузии действуют 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

