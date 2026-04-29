"Оздоровление политического спектра" – премьер Грузии назвал причину упразднения партий

Упразднение упомянутых партий поможет политическому спектру "вырваться из замкнутого круга", считает Ираклий Кобахидзе 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T17:22+0400

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. В парламентских выборах в Грузии в 2028 году в результате упразднения ряда оппозиционных партий в голосовании сможет принять участие здоровый политический спектр, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. "Если будут запрещены радикальные политические партии, появится пространство для здоровых партий, следовательно, в 2028 году в выборах должен принять участие здоровый политический спектр. Это наша задача, поэтому мы подали иск в Конституционный суд Грузии", – сказал премьер.В ноябре 2025 года правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" подала иск в Конституционный суд против трех оппозиционных партий ("Единое национальное движение", "Коалиция за перемены", "Сильная Грузия – Лело") и потребовала их упразднения на основании нарушения статей Конституции, касающихся свержения конституционного строя и посягательства на независимость Грузии. Позже к списку оппозиционных партий добавили партию "Федералисты". В итоге, по словам Кобахидзе, упразднение этих партий поможет политическому спектру "вырваться из замкнутого круга". "Нельзя вечно ходить по замкнутому кругу, когда с одной стороны есть правящая партия, а с другой – радикальная, антигосударственная, антицерковная оппозиция. Этот круг должен быть разорван", – сказал глава правительства. Напомним, "Грузинская мечта" обосновывает свое обращение в Конституционный суд с требованием признать партии неконституционными тем, что эти партийные структуры нарушили два пункта Конституции Грузии. Первый – касается "свержения конституционного строя Грузии или его насильственного изменения". По этой части партиям вменяют как нарушения прав человека в период с 2004 по 2012 год, так и попытки саботировать работу парламента после 2012 года, когда они оказались в оппозиции. Второй – "посягательства на независимость Грузии и нарушения территориальной целостности страны". В его обоснование включены события, связанные с конфликтом 2008 года, а также призывы партий открыть "второй фронт" с 2022 года. Кроме того, партии обвиняют в содействии иностранной силе в посягательстве на независимость Грузии. Признание партий неконституционными повлечет за собой аннулирование их регистрации в качестве политических субъектов, а на их членов распространится запрет на участие в политической жизни страны и занятие политических и государственных должностей.

