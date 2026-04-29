https://sputnik-georgia.ru/20260429/skandalnyy-post-oppozitsionera-premer-zayavil-o-novoy-kampanii-protiv-gpts-298358728.html

Скандальный пост оппозиционера: премьер заявил о новой кампании против ГПЦ

Sputnik Грузия

По словам главы правительства, попытки радикальной оппозиции дискредитировать Церковь в период транзита духовной власти обречены на провал 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T13:53+0400

политика

грузия

новости

тбилиси

грузинская православная церковь

ираклий кобахидзе

гиги угулава

гпц

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/04/08/298005202_0:213:2048:1365_1920x0_80_0_0_349fb46547ffdfdcc05959ee588efc2f.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Нападки на ценности и символы, связанные с национальной идентичностью, в том числе на православную церковь, не могут способствовать политическому успеху, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Так глава правительства прокомментировал публикацию одного из лидеров оппозиции, экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава, в социальной сети, где тот написал: "Патриарх умер, да здравствует экзарх"."Когда этот представитель радикальной оппозиции выступает с подобными заявлениями в отношении нашей православной церкви, это также указывает на то, что у этого объединения, радикальной оппозиции, коллективного "Нацдвижения", нет никаких перспектив. Когда ты противостоишь всему, что связано с идентичностью твоей страны, в том числе своей Матери-церкви, у тебя не может быть никаких политических амбиций на успех", – заявил Кобахидзе.По словам премьера, подобные высказывания, по его мнению, демонстрируют истинное лицо этих политических сил. Он отметил, что ранее кампанию против церкви вели не только отдельные политики, но и весь связанный с ними спектр, включая медиа и НПО.Как подчеркнул Кобахидзе, властям потребовались значительные усилия и отдельная контркампания, чтобы ослабить и остановить эту линию. Премьер отметил, что эта работа была сложной, однако, по его словам, поставленная цель была достигнута.Глава правительства также заявил, что кампания против церкви, по его мнению, координировалась внешними силами."Сейчас они пытаются начать новую кампанию, делают подобные заявления, но и это не будет иметь успеха. Наша церковь будет твердой и сильной, как и прежде, и то же самое я могу сказать о грузинском государстве. Как бы ни пыталась радикальная оппозиция, грузинское государство и впредь будет твердым и сильным", – заявил он.Пост Гиги Угулава был опубликован во вторник, в день заседания Священного синода Грузинской православной церкви, на котором были названы три кандидата на патриарший престол.В список вошли Местоблюститель Патриаршего престола, митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио Муджири, митрополит Руис-Урбнисский Иов, а также митрополит Потийский и Хобский Григол.Как сообщил журналистам глава отдела Патриархии по связям с общественностью Андрия Джагмаидзе, кандидат на патриарший престол Шио получил 20 голосов, а два других кандидата – по 7 голосов каждый.Заседание расширенного собрания пройдет не позднее 17 мая в патриаршем соборе Святой Троицы в Тбилиси. Избранным будет считаться кандидат, который получит более половины голосов, то есть не менее 20.Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта на 94-м году жизни. Причиной смерти стало развитие почечной, легочной и сердечной недостаточности. Его патриаршество было самым продолжительным в истории Грузинской православной церкви.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

