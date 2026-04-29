Скольким виноградарям нужны разрешения на посадку винограда в Грузии

Согласно поправкам к закону "О лозе и вине", после 1 мая выращивание винограда в коммерческих целях будет возможно только с предварительного согласия... 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T19:40+0400

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Разрешение на выращивание винограда потребуется только тем лицам, которые планируют заниматься предпринимательской деятельностью, и, учитывая нынешнюю тенденцию, это затронет до 100 потенциальных производителей ежегодно, считают в Национальном агентстве вина. Власти Грузии внесли поправки в закон "О лозе и вине", согласно которым владельцы новых виноградников должны получать специальное разрешение от Национального агентства вина. Как заявил зампредседателя Национального агентства вина Зураб Вачарадзе, реформа качества вина направлена ​​на укрепление грузинской винодельческой отрасли, что будет способствовать развитию винодельческих компаний и малых винодельческих хозяйств. Согласно поправкам к закону "О лозе и вине", после 1 мая выращивание винограда в коммерческих целях будет возможно только с предварительного согласия Национального агентства вина. В противном случае лицо, произвольно выращивающее виноград, не сможет продавать выращенный виноград или произведенное вино в коммерческих целях. Агентство будет выдавать разрешения на выращивание винограда бесплатно. к 1 мая этого года будет разработан соответствующий нормативный акт, определяющий перечень документов и процедуры, необходимые для получения разрешения на выращивание винограда. Парламент Грузии в марте 2026 года поддержал поправки в законопроект "О лозе и вине", который обязывает фермеров получать разрешение государства на посадку виноградников в коммерческих целях с 1 мая. В Агентстве отметили, что разрешение на посадку виноградников выдается во всех винодельческих странах Евросоюза. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

