Скольким виноградарям нужны разрешения на посадку винограда в Грузии
Согласно поправкам к закону "О лозе и вине", после 1 мая выращивание винограда в коммерческих целях будет возможно только с предварительного согласия... 29.04.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Разрешение на выращивание винограда потребуется только тем лицам, которые планируют заниматься предпринимательской деятельностью, и, учитывая нынешнюю тенденцию, это затронет до 100 потенциальных производителей ежегодно, считают в Национальном агентстве вина. Власти Грузии внесли поправки в закон "О лозе и вине", согласно которым владельцы новых виноградников должны получать специальное разрешение от Национального агентства вина. Как заявил зампредседателя Национального агентства вина Зураб Вачарадзе, реформа качества вина направлена на укрепление грузинской винодельческой отрасли, что будет способствовать развитию винодельческих компаний и малых винодельческих хозяйств. Согласно поправкам к закону "О лозе и вине", после 1 мая выращивание винограда в коммерческих целях будет возможно только с предварительного согласия Национального агентства вина. В противном случае лицо, произвольно выращивающее виноград, не сможет продавать выращенный виноград или произведенное вино в коммерческих целях. Агентство будет выдавать разрешения на выращивание винограда бесплатно. к 1 мая этого года будет разработан соответствующий нормативный акт, определяющий перечень документов и процедуры, необходимые для получения разрешения на выращивание винограда. Парламент Грузии в марте 2026 года поддержал поправки в законопроект "О лозе и вине", который обязывает фермеров получать разрешение государства на посадку виноградников в коммерческих целях с 1 мая. В Агентстве отметили, что разрешение на посадку виноградников выдается во всех винодельческих странах Евросоюза.
"На данном этапе темпы выращивания винограда замедлились. Согласно статистике последних лет, ежегодно высаживается до 500 гектаров новых виноградников. Исходя из этих данных, разрешение на посадку виноградников ежегодно получают около 100 лиц", – говорится в сообщении ведомства.
"Цель реформы – производство качественного грузинского вина из качественного винограда. Для достижения этой цели Грузии необходимы качественные виноградники, а это значит, что выращивание винограда должно регулироваться", – заявил Вачарадзе.
