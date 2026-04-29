Сколько пассажиров обслужили международные аэропорты Грузии

Несмотря на сокращение авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке в первом квартале 2026 года в Грузии сохранилась растущая динамика авиаполетов 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T09:01+0400

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Все три международных аэропорта Грузии в январе-марте 2026 года обслужили более 1,6 миллиона пассажиров, что на 4,3% больше, чем в аналогичный период 2025 года, сообщает Агентство гражданской авиации Грузии.Несмотря на сокращение авиарейсов из-за ситуации на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива, в первом квартале 2026 года в Грузии сохранилась растущая динамика авиаполетов.В первом квартале в грузинских аэропортах было выполнено в общей сложности 7 799 рейсов, на 8,7% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Из них 5 669 были регулярными, а 2 130 — чартерными.Общий показатель использования грузинского воздушного пространства (взлеты, посадки, перелеты) увеличился на 14,19% и составило 72 546 случаев.По количеству перевезенных пассажиров венгерская низкобюджетная авиакомпания Wizz Air остается лидером на авиационном рынке Грузии. Авиакомпания занимает 20% рынка и перевезла 326 670 пассажиров в январе-марте 2026 года.По количеству/доле перевезенных пассажиров на международных регулярных и чартерных рейсах лидируют следующие авиакомпании: Wizz Air Hungary – 20%, Georgian Airways – 9%, Pegasus и Turkish Airlines – по 8% каждая, а также Azerbaijan Airlines – 6%.Кроме того, положительная динамика сохранилась и в сфере воздушных грузоперевозок. В январе-марте 2026 года объем грузов, перевезенных воздушным транспортом, составил 10 177,48 тонны. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года грузооборот увеличился на 32,3%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

грузия, туризм, экономика, новости, агентство гражданской авиации, wizz air, тбилисский международный аэропорт, кутаисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт