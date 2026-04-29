Столкновения на акции фермеров в Марнеули: есть задержанные
Столкновения на акции фермеров в Марнеули: есть задержанные
29.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-29T15:01+0400
2026-04-29T15:01+0400
2026-04-29T15:01+0400
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Небольшие столкновения между полицией и фермерами произошли в Марнеули (регион Квемо Картли) во время акции протеста местных аграриев, сообщили СМИ. По словам участников акции, фермеры сталкиваются с трудностями при продаже выращенных на месте овощей и вынуждены реализовывать продукцию по цене ниже себестоимости. В знак протеста участники акции попытались перекрыть дорогу, после чего произошло столкновение с полицией. По информации МВД, во время акции были задержаны два человека. Задержания произведены по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях — неповиновение законному требованию или распоряжению сотрудника правоохранительных органов. По информации СМИ, оба задержанных уже освобождены.
марнеули
квемо картли
новости, происшествия, марнеули, квемо картли
новости, происшествия, марнеули, квемо картли
Столкновения на акции фермеров в Марнеули: есть задержанные
Местные фермеры вынуждены реализовывать продукцию по цене ниже себестоимости
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Небольшие столкновения между полицией и фермерами произошли в Марнеули (регион Квемо Картли) во время акции протеста местных аграриев, сообщили СМИ.
По словам участников акции, фермеры сталкиваются с трудностями при продаже выращенных на месте овощей и вынуждены реализовывать продукцию по цене ниже себестоимости.
В знак протеста участники акции попытались перекрыть дорогу, после чего произошло столкновение с полицией. По информации МВД, во время акции были задержаны два человека.
Задержания произведены по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях — неповиновение законному требованию или распоряжению сотрудника правоохранительных органов.
По информации СМИ, оба задержанных уже освобождены.