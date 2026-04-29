Столкновения на акции фермеров в Марнеули: есть задержанные

Столкновения на акции фермеров в Марнеули: есть задержанные

Sputnik Грузия

Местные фермеры вынуждены реализовывать продукцию по цене ниже себестоимости 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T15:01+0400

2026-04-29T15:01+0400

2026-04-29T15:01+0400

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Небольшие столкновения между полицией и фермерами произошли в Марнеули (регион Квемо Картли) во время акции протеста местных аграриев, сообщили СМИ. По словам участников акции, фермеры сталкиваются с трудностями при продаже выращенных на месте овощей и вынуждены реализовывать продукцию по цене ниже себестоимости. В знак протеста участники акции попытались перекрыть дорогу, после чего произошло столкновение с полицией. По информации МВД, во время акции были задержаны два человека. Задержания произведены по статье 173 Кодекса об административных правонарушениях — неповиновение законному требованию или распоряжению сотрудника правоохранительных органов. По информации СМИ, оба задержанных уже освобождены.

марнеули

квемо картли

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, происшествия, марнеули, квемо картли