https://sputnik-georgia.ru/20260429/v-minzdrave-ozvuchili-prichiny-populyarnosti-sredi-zhiteley-gruzii-lecheniya-za-rubezhom--298364292.html

В Минздраве озвучили причины популярности лечения за рубежом среди жителей Грузии

В Минздраве озвучили причины популярности лечения за рубежом среди жителей Грузии

Sputnik Грузия

Министр здравоохранения Грузии признал, что в стране не хватает специалистов, и это, по его словам, пробел в системе образования 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T17:40+0400

2026-04-29T17:40+0400

2026-04-29T17:57+0400

грузия

общество

новости

израиль

германия

турция

болезнь

здравоохранение в грузии

здравоохранение

министерство здравоохранения грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24876/28/248762808_0:420:2895:2048_1920x0_80_0_0_f533a3d362ca11d4f88ad770532459d9.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Квалификация специалистов и дисциплина медицинского персонала являются главными причинами, по которым жители Грузии выбирают лечение за границей, заявил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе. Граждане Грузии продолжают уезжать на лечение в Турцию, Германию и Израиль. В 2025 году государство профинансировало лечение 573 пациентам. Другая часть пациентов лечится за границей самостоятельно. Кроме того, министр здравоохранения Грузии признал, что в стране не хватает специалистов, и это, по его словам, пробел в системе образования. "У нас также есть проблема дефицита профкадров, которая связана с реформой системы образования. Для системы образования ориентиром должна быть, в первую очередь, подготовка кадров, которые критически важны для грузинского здравоохранения", – сказал Сарджвеладзе. Кроме того, министр отметил, что агрессивный маркетинг медицинского туризма также влияет на факт выбора лечения за границей за счет создания негативной картины вокруг конкретных направлений медицины в Грузии. Однако в то же время министр отмечает, что в Грузии есть определенные проблемы с развитием медицинских технологий. "В отдельных случаях существует необходимость в специализированных клиниках, когда дело касается действительно сложных случаев", – отметил Сарджвеладзе. По его словам, Грузия не в силах представить ряд процедур и исследований из-за отсутствия нужных ресурсов. Министр заявил, что главной задачей Минздрава Грузии на данный момент является максимально сократить представление граждан о том, что лечение за рубежом превосходит то, что доступно в Грузии. Правительство Грузии с 2012 года проводит реформу по обеспечению доступности здравоохранения для всех граждан. В частности, государство полностью взяло на себя лечение ряда заболеваний, требующих высоких затрат, а также обеспечение медикаментами больных с редкими заболеваниями. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

израиль

германия

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, общество, новости, израиль, германия, турция, болезнь, здравоохранение в грузии, здравоохранение, министерство здравоохранения грузии, министерство здравоохранения и социальной защиты аджарии