В Минздраве озвучили причины популярности лечения за рубежом среди жителей Грузии
Министр здравоохранения Грузии признал, что в стране не хватает специалистов, и это, по его словам, пробел в системе образования
2026-04-29T17:40+0400
17:40 29.04.2026 (обновлено: 17:57 29.04.2026)
Министр здравоохранения Грузии признал, что в стране не хватает специалистов, и это, по его словам, пробел в системе образования
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Квалификация специалистов и дисциплина медицинского персонала являются главными причинами, по которым жители Грузии выбирают лечение за границей, заявил глава Минздрава Михаил Сарджвеладзе.
Граждане Грузии продолжают уезжать на лечение в Турцию, Германию и Израиль. В 2025 году государство профинансировало лечение 573 пациентам. Другая часть пациентов лечится за границей самостоятельно.
"Все же в Грузии есть врачи и медсестры, у которых иногда проблемы с квалификацией, а иногда – и с дисциплиной. К сожалению, недостаток квалификации является довольно реальной проблемой в Грузии ", – сказал Сарджвеладзе.
Кроме того, министр здравоохранения Грузии признал, что в стране не хватает специалистов, и это, по его словам, пробел в системе образования.
"У нас также есть проблема дефицита профкадров, которая связана с реформой системы образования. Для системы образования ориентиром должна быть, в первую очередь, подготовка кадров, которые критически важны для грузинского здравоохранения", – сказал Сарджвеладзе.
Кроме того, министр отметил, что агрессивный маркетинг медицинского туризма также влияет на факт выбора лечения за границей за счет создания негативной картины вокруг конкретных направлений медицины в Грузии.
"Все это порождает репутационные проблемы. Я говорю о культивировании такого опасного и негативного явления, как очернение конкурентов. Когда мы говорим о грузинских врачах, существует неоднозначное восприятие в различных областях медицины, в зависимости от того, насколько сильны маркетинговые влияния", – сказал Сарджвеладзе.
Однако в то же время министр отмечает, что в Грузии есть определенные проблемы с развитием медицинских технологий. "В отдельных случаях существует необходимость в специализированных клиниках, когда дело касается действительно сложных случаев", – отметил Сарджвеладзе.
По его словам, Грузия не в силах представить ряд процедур и исследований из-за отсутствия нужных ресурсов.
Министр заявил, что главной задачей Минздрава Грузии на данный момент является максимально сократить представление граждан о том, что лечение за рубежом превосходит то, что доступно в Грузии.
"Это наша стратегическая задача, чтобы репутация сектора здравоохранения Грузии была высокой и имела бы под собой объективное обоснование", – резюмировал Сарджвеладзе.
Правительство Грузии с 2012 года проводит реформу по обеспечению доступности здравоохранения для всех граждан. В частности, государство полностью взяло на себя лечение ряда заболеваний, требующих высоких затрат, а также обеспечение медикаментами больных с редкими заболеваниями.