https://sputnik-georgia.ru/20260429/zakharova-vklad-gruzii-v-pobedu---chast-obschey-istorii-298375938.html

Захарова: вклад Грузии в Победу - часть общей истории

Захарова: вклад Грузии в Победу - часть общей истории

Sputnik Грузия

Российская сторона предпринимает все шаги, чтобы сохранить память о роли грузин в достижении общей победы над фашизмом 29.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-29T17:10+0400

2026-04-29T17:10+0400

2026-04-30T15:11+0400

россия

грузия

мария захарова

мид россии

вов

в мире

политика

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0b/0e/295778505_0:0:3011:1694_1920x0_80_0_0_ff7e17865f0f70a0a435c4f3de1a7203.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апреля — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что вклад Грузии в победу в Великой Отечественной войне является неотъемлемой частью общей исторической памяти, объединяющей народы постсоветского пространства.Заявление прозвучало в ходе брифинга МИД России 29 апреля 2026 года, в преддверии 81-й годовщины Победы, в ответ на вопрос, можно ли считать, что борьба с фашизмом в годы Великой Отечественной войны остается одним из наиболее славных эпизодов общей грузино-российской истории, объединяющим народы.Захарова акцентировала внимание на том, что Победа не должна восприниматься как разделённое наследие, а напротив - как результат совместных усилий народов, входивших в единое государство. Она также подчеркнула важность отказа от деления на "своё" и "чужое" в вопросах исторической памяти, поблагодарив за признание общего характера праздника.В подтверждение своих слов дипломат привела статистику участия Грузии в войне, отметив масштаб мобилизации и значительные человеческие потери. По её словам, сами цифры наглядно демонстрируют глубину вовлечённости республики и цену, заплаченную за победу.Захарова также указала на сохранение в России памяти о совместном военном прошлом, включая уход за мемориалами и участие грузинских делегаций в памятных мероприятиях. Отдельное внимание было уделено планам по увековечению памяти грузинских солдат, погибших в боях на территории России, с открытием мемориальных плит.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, грузия, мария захарова, мид россии, вов, в мире, политика