Захарова: вклад Грузии в Победу - часть общей истории
Российская сторона предпринимает все шаги, чтобы сохранить память о роли грузин в достижении общей победы над фашизмом
2026-04-30T15:11+0400
17:10 29.04.2026 (обновлено: 15:11 30.04.2026)
ТБИЛИСИ, 29 апреля — Sputnik. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что вклад Грузии в победу в Великой Отечественной войне является неотъемлемой частью общей исторической памяти, объединяющей народы постсоветского пространства.
Заявление прозвучало в ходе брифинга МИД России 29 апреля 2026 года, в преддверии 81-й годовщины Победы, в ответ на вопрос, можно ли считать, что борьба с фашизмом в годы Великой Отечественной войны остается одним из наиболее славных эпизодов общей грузино-российской истории, объединяющим народы.
"Отвечая на Ваш вопрос, могу кратко и однозначно сказать “да”, но хочется эту тему действительно развить" - сказала Захарова.
Захарова акцентировала внимание на том, что Победа не должна восприниматься как разделённое наследие, а напротив - как результат совместных усилий народов, входивших в единое государство. Она также подчеркнула важность отказа от деления на "своё" и "чужое" в вопросах исторической памяти, поблагодарив за признание общего характера праздника.
В подтверждение своих слов дипломат привела статистику участия Грузии в войне, отметив масштаб мобилизации и значительные человеческие потери. По её словам, сами цифры наглядно демонстрируют глубину вовлечённости республики и цену, заплаченную за победу.
"При населении в 3,5 млн человек на фронт было отправлено 700 тысяч… Половина из них не вернулась с войны" - подытожила она.
Захарова также указала на сохранение в России памяти о совместном военном прошлом, включая уход за мемориалами и участие грузинских делегаций в памятных мероприятиях. Отдельное внимание было уделено планам по увековечению памяти грузинских солдат, погибших в боях на территории России, с открытием мемориальных плит.