День Победы в Прибалтике: почему 9 Мая стало запрещенной памятью

Sputnik Грузия

Для миллиона русскоязычных жителей региона 9 Мая превратилось в акт личного мужества и семейной верности истории 30.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-30T13:17+0400

ТБИЛИСИ, 30 апреля — Sputnik. В пресс-центре международной медиагруппы "Россия сегодня" прошел пресс-показ фильма журналиста и продюсера Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра", посвященного судьбе 9 Мая в Латвии, Литве и Эстонии.Картина рассказывает, как День Победы в странах Балтии прошел путь от массового праздника послевоенных десятилетий до фактического запрета публичного празднования после 2022 года. В центре фильма – историческая память русскоязычных жителей региона, личные истории, запреты, давление и попытки сохранить связь с Победой в условиях новой государственной политики памяти.В странах Балтии 9 Мая официально не отмечается как праздник. Публичные акции, шествия, использование советской символики, георгиевских ленточек, советских флагов, гербов и военной формы советского образца запрещены законом. Под запрет попали и памятные шествия, включая акцию "Бессмертный полк".При этом, по открытым данным, в Латвии, Литве и Эстонии совокупно проживает около 900 тысяч этнических русских, а число жителей, активно использующих русский язык, превышает 1 миллион человек. Для этой части общества 9 Мая остается семейной и личной датой, даже если публичное пространство вокруг праздника максимально сужено.Автор фильма сам родом из Латвии. Он уехал оттуда в 2015 году, после возвращения Крыма в состав России. По его словам, работа над фильмом стала не просто журналистским проектом, а политическим и мемориальным высказыванием."Мы делали не мелодраму, это политический продукт и политическая работа. Это естественная ситуация: начать работать с образом возвращения и праздника Победы, и российского присутствия в целом: мемориального, духовного, культурного, языкового", – сказал Стариков.Отдельное место в фильме занимает тема личной памяти. В картине показаны кадры, где латвийская полиция забирает девочку с георгиевскими ленточками в косичках. По словам автора, такие эпизоды воспринимались съемочной группой особенно эмоционально, поскольку за каждым из них стоит не абстрактный запрет, а судьба конкретного человека.Журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс, родившийся в Вильнюсе, отметил, что на бытовом уровне в Литве долгое время сохранялось уважительное отношение к русскоязычному населению. Однако затем политическая линия стран Балтии стала меняться, а после 2014 года антироссийский курс окончательно закрепился как часть государственной политики.Участники презентации подчеркнули, что политика стран Балтии по отношению к 9 Мая связана с пересмотром исторического нарратива о событиях 1944-1945 годов. Государства региона трактуют этот период как начало советской оккупации. Вместо Дня Победы 8 мая там отмечается День памяти жертв Второй мировой войны.При этом, как напомнили участники дискуссии, безвозвратные потери Красной Армии в ходе Прибалтийской операции составили более 61 тысячи человек, санитарные потери – свыше 218 тысяч. В этом контексте запрет советской символики и снос памятников воспринимаются авторами фильма как попытка вытеснить из публичного пространства память о цене освобождения региона от нацизма.Премьера фильма состоится 2 мая на телеканале "Россия 24". Затем картина выйдет на RT International в англоязычном дубляже, будет показана на RT.Doc на русском и английском языках, а также в эфире медиахолдинга Союзного государства "Союзный".По словам историка и политолога Владимира Симиндея, возвращение Дня Победы в публичную жизнь стран Балтии возможно при изменении геополитической ситуации и восстановлении российского культурного и мемориального присутствия в регионе."День Победы вернется в Балтику, когда изменится геополитическая ситуация, когда в регион вернутся наши смыслы и нарративы. Вполне возможно, что это будет скоро", – резюмировал Симиндей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

