Грузия поставила России кофе на максимальную за два года сумму

За март Грузия экспортировала россиянам 19,8 тонны кофе 30.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-30T19:50+0400

ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Россия в марте этого года впервые за долгое время импортировала из Грузии кофе на сумму более чем 100 тысяч долларов, достигнув максимального объема поставок с осени 2023 года, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, за март Грузия экспортировала россиянам кофе на 141,8 тысячи долларов (за 19,8 тонны). Это стало максимумом с октября 2023 года, когда стоимость экспорта составляла 171,7 тысячи долларов (60,1 тонны). Поставки кофе из Грузии стали нерегулярными в 2023 году: в последний раз они были в июле-сентябре 2025 года, до этого в феврале и ноябре 2024 года. Также кофе у Грузии в марте покупали Армения (390,6 тысячи долларов) и Узбекистан (4 тысячи).

грузия, экономика, россия, кофе, грузино-российские отношения