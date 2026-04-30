Грузия продолжает выдворять нелегалов
Лидером по количеству нарушителей режима пребывания в начале года стала Турция 30.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-30T18:55+0400
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Сотрудники департамента миграции за последние несколько дней выдворили из страны 103 иностранца, незаконно находившихся на территории Грузии, сообщили в пресс-службе МВД.Из страны выслали граждан Туркменистана, России, Индии, Узбекистана, Пакистана, Китая, Беларуси, Непала, Таиланда, Бангладеш, Эфиопии, Йемена, Ирака, Иордании, Нигерии, Судана, Филиппин и других стран. Все они превысили разрешенные сроки пребывания и находились в стране без законных оснований.В соответствии с действующим законодательством лицам, подвергнутым депортации, въезд в Грузию запрещается. Решение о выдворении иностранных граждан принимают как департамент миграции МВД Грузии, так и суд.Иностранцам, выдворенным из страны, запрещается въезд в Грузию на срок от двух до пяти лет. Это ограничение не распространяется на тех, кто покинул страну добровольно.В первом квартале 2026 года власти Грузии выдворили из страны 904 иностранца. Наибольшую долю среди них составили граждане Турции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
