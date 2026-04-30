https://sputnik-georgia.ru/20260430/lavrov-rossiya-zainteresovana-v-vozobnovlenii-peregovorov-po-ukraine-298379774.html

Лавров: Россия заинтересована в возобновлении переговоров по Украине

Sputnik Грузия

Достичь долгосрочного урегулирования украинского кризиса невозможно без устранения его первопричин, подчеркнул глава МИД РФ 30.04.2026, Sputnik Грузия

2026-04-30T16:48+0400

россия

в мире

политика

аляска

украина

сша

сергей лавров

владимир путин

дональд трамп

мид россии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/10/297603544_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_fdcdb3b1fde38ed2c13859ff3f8330af.jpg

ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Россия не теряла заинтересованности в том, чтобы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта, на основе пониманий, достигнутых в ходе саммита на Аляске, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Глава МИД РФ также подчеркнул, что в ходе телефонного разговора, который состоялся в среду между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, глава российского государства подтвердил приверженность РФ к мирным переговорам на основе достигнутых на Аляске договоренностей.При этом Лавров отметил, что Россия рассчитывает на выполнение достигнутых во время саммита Россия – США договоренностей.Он также обратил внимание, что невозможно достичь долгосрочного мира на Украине без устранения первопричин кризиса."Главное, что без устранения первопричин украинского кризиса справедливое и долгосрочное урегулирование невозможно", – сказал Лавров.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

россия, в мире, политика, аляска, украина, сша, сергей лавров, владимир путин, дональд трамп, мид россии, обострение ситуации вокруг украины