Лавров: Россия заинтересована в возобновлении переговоров по Украине
Достичь долгосрочного урегулирования украинского кризиса невозможно без устранения его первопричин, подчеркнул глава МИД РФ 30.04.2026, Sputnik Грузия
2026-04-30T12:31+0400
12:31 30.04.2026 (обновлено: 16:48 30.04.2026)
ТБИЛИСИ, 30 апр – Sputnik. Россия не теряла заинтересованности в том, чтобы возобновить переговоры по урегулированию украинского конфликта, на основе пониманий, достигнутых в ходе саммита на Аляске, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Мы по-прежнему заинтересованы в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий", – подчеркнул Лавров, выступая на пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.
Глава МИД РФ также подчеркнул, что в ходе телефонного разговора, который состоялся в среду между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, глава российского государства подтвердил приверженность РФ к мирным переговорам на основе достигнутых на Аляске договоренностей.
При этом Лавров отметил, что Россия рассчитывает на выполнение достигнутых во время саммита Россия – США договоренностей.
"Рассчитываем, что достигнутые на Аляске договоренности (между Россией и США – Sputnik) будут воплощаться в жизнь", – сказал глава МИД РФ.
Он также обратил внимание, что невозможно достичь долгосрочного мира на Украине без устранения первопричин кризиса.
"Главное, что без устранения первопричин украинского кризиса справедливое и долгосрочное урегулирование невозможно", – сказал Лавров.